Black Friday 2021/ Da Mediaworld pioggia di sconti: dall’Xbox alle cuffie Beats

Fra le varie catene di elettronica ed elettrodomestici che hanno già fatto scattare il Black Friday 2021 vi è anche Mediaworld, senza dubbio una delle insegne più famose d’Italia. Sono svariati i prodotti acquistabili in offerta, a cominciare dai videogiochi, leggasi la console Microsoft Xbox nella sua versione Series S, quindi senza supporto fisico per i giochi, in vendita a 279 euro. Attenzione anche all’offerta per Mario Kart 8 Deluxe, uno dei giochi senza dubbio più divertenti di Nintendo Switch, venduto a 48.99 euro, con un piccolo ma significativo sconto.

Lea, film Rai 1 su Lea Garofalo/ Il pentimento di Carmine, l'ergastolo per Carlo!

Chi invece volesse approfittare del Black Friday 2021 di Mediaworld per assicurarsi un bell’orologio intelligente, uno smartwatch, occhio al Watch GT 2 di Huawei, in vendita a 142.99 euro. Non mancano anche oggetti più particolari, come ad esempio il purificatore dell’aria a firma Dyson, leggasi il Purifier Cool, venduto a 399 euro. Infine segnaliamo le cuffie Beats in sconto al 50 per cento: potrete quindi acquistarle a soli 99 euro.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO M. SALUTE 23 NOVEMBRE/ 83 morti, 10.047 casi, +11 t.i.

BLACK FRIDAY 2021: GRANDI SCONTI DA MEDIAWORLD, MA ANCHE LA MODA…

Il Black Friday, anche per il 2021, vedrà un boom di acquisti soprattutto per quanto riguarda la tecnologia, ma non mancheranno grandi spese anche in altri settori, a cominciare dall’abbigliamento, altro mercato particolarmente ricco in questo periodo di promozioni. A riguardo ne ha parlato nella giornata di ieri ai microfoni dell’agenzia Ansa, Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, che ha spiegato: “Il Black Friday attira l’interesse di milioni di consumatori a caccia dell’affare in vista della stagione natalizia nei negozi delle nostre città”.

“Affrontiamo una pandemia di non vaccinati”/ Commissaria Ue: “Dobbiamo vaccinarci”

Ma, nonostante le stime parlino di acquisti per mezzo miliardo di euro solo nel campo della moda, non è tutto rose e fiori: “Le stime sui volumi di vendita – precisa Borghi – non vanno lette solo positivamente perché, pur attraendo l’attenzione degli amanti dello ‘sconto a tutti i costi’ e rappresentando una risposta del commercio al contenimento dell’inflazione, le promozioni in piena stagione, alle porte del Natale, danneggiano soprattutto quegli operatori dei negozi multibrand che sacrificano una marginalità che, dopo il tracollo delle vendite del 2020 e inizio 2021, è divenuta sempre più di sopravvivenza”. Il consiglio del numero uno di FederModa per il Black Friday 2021 è di acquistare “Nei negozi di prossimità, quelli di fiducia, dove trasparenza e servizio, oltre che il prezzo, sono più che garantiti dal lunedì alla domenica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA