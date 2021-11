Black Friday 2021/ Da Trony sconti Apple: dall’iPhone 12 al MacBook Air

E’ tempo di scoprire il nuovo volantino Black Friday 2021 di Trony, catena di elettrodomestici che a partire da ieri, lunedì 22 novembre, ha attivato le nuove promozioni in vista del venerdì nero, il prossimo 26 novembre. Tantissime le offerte per l’occasione, e promozioni che dureranno fino al prossimo 1 dicembre, comprendendo quindi sia il Black Friday 2021, quanto il Cyber Monday.

Una ghiotta occasione per non lasciarsi sfuggire prodotti a prezzo di saldo, tra l’altro con la possibilità di sfruttare anche il finanziamento a tasso zero, l’acquisto in 20 diverse rate dividendo esattamente il costo finale dell’oggetto da noi individuato, e senza alcuna spesa in più. Ce ne è per tutti, a cominciare dai fan dei prodotti Apple, visto che Trony, per l’occasione, ha deciso di mettere in vendita in offerta l’iPhone 12 nella sua versione “standard” con hard disk da 128 gigabyte. Potrete acquistarlo a 779.95 euro, quindi in saldo del 12 per cento rispetto al normale prezzo di vendita, e disponibile in varie colorazioni.

BLACK FRIDAY 2021 DI TRONY: APPLE WATCH 3 A 229.95 EURO

Sempre rimanendo in casa Cupertino, attenzione all’Apple MacBook Air da 13 pollici, il notebook portatile della Mela (il cugino meno performante del Pro), con hard disk da 256 gigabyte, in vendita a 899.95 euro, quindi con un interessante sconto del 22 per cento.

Chi invece volesse mettere le proprie mani sull’orologio intelligente dell’azienda americana, leggasi l’Apple Watch, in questo caso serie 3 Gps con cassa da 42 millimetri, potrà farlo investendo 229.95 euro, meno 11 per cento. Trony ha messo in offerta per il suo Black Friday 2021 anche le Air Pods, le cuffie senza fili di Apple (versione seconda generazione), acquistabili 99.95 euro, con uno sconto molto interessante del 33 per cento. Ovviamente non vi sono solo i prodotti Apple in offerta da Trony per questo Black Friday 2021, di conseguenza, per visionare tutte le promozioni attive, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda che trovate cliccando su questo indirizzo.

