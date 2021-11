Black Friday 2021/ Da Unieuro e Amazon sconti Apple: iPhone 12 e Watch

Mancano solo nove giorni al Black Friday 2021. L’appuntamento è fissato al prossimo 26 novembre, quando appunto scatterà il venerdì più nero dell’anno per quanto riguarda lo shopping, il giorno che inaugurerà di fatto il lungo periodo prima delle vacanze di Natale, e in cui scatterà la caccia al regalo. Tante sono le promozioni già attive, soprattutto fra le grandi catene di elettrodomestici, e fra queste vi vogliamo segnalare anche quella di Unieuro dedicata ai prodotti di casa Apple. Si chiama semplicemente Black Friday Apple 2021, e propone tutta una serie di prodotti in forte sconto del marchio della Mela.

Ce ne è per ogni gusto, a cominciare dai melafonini, gli iPhone. In questo caso vogliamo segnalarvi il mini della famiglia 12, acquistabile a 649 euro nella sua versione con storage da 64 gigabyte (lo sconto è pari a 70 euro esatti). Chi invece volesse puntare su uno smartwatch intelligente, occhio all’Apple Watch SE a 329 euro con cassa da 44 millimetri e GPS integrato. Unieuro mette in saldo per il Black Friday 2021 anche i computer fissi, a cominciare dallo splendido iMac, venduto a soli 1.499 euro, con uno sconto quindi di ben 550 euro rispetto al normale prezzo di listino pari a 2.049 euro.

BLACK FRIDAY 2021, GLI SCONTI APPLE DI UNIEURO E AMAZON: LE AIRPODS 2019 A 119.99 EURO

In sconto per il Black Friday 2021 troverete anche le Apple AirPods, le famose cuffie senza fili di Cupertino, vendute in questo caso a 119.99 euro (la versione 2019), con uno sconto quindi pari a 30 euro, il 20 per cento. Chi invece necessitasse per il Black Friday 2021 di una custodia MagSafe, occhio a quella per iPhone 12 mini venduta a 44 euro anziché 55.

Sconti sui prodotti Apple per il Black Friday 2021 anche in casa Amazon. Il sito di e-commerce più famoso al mondo propone a riguardo l’Apple Watch Series 3 a 179 euro, con uno sconto quindi rispetto al prezzo degli ultimi mesi, oscillante fra i 199 e i 229 euro, di circa 20/50 euro. Come sempre, per tutti i dettagli delle promozioni, vi ricordiamo di visitare i siti ufficiali degli store.

