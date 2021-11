Black Friday 2021/ Manà Manà di Unieuro Episodio 2: centinaia di prodotti in offerta

E’ attivo da ieri il nuovo volantino di Unieuro per il Black Friday 2021. Così come fino a pochi giorni fa, anche in questo caso la promozione si chiama “Manà manà Black Friday 2021”, con l’aggiunta della dicitura “episodio 2”, proprio per far comprendere che si tratta di nuove offerte in atto. Gli sconti riguardano come al solito centinaia di prodotti e sono iniziati nella giornata di ieri, venerdì 12 novembre, e si andrà avanti fino al prossimo 18.

Dopo di che è ipotizzabile un terzo ed ultimo volantino prima di quello che sarà il vero e proprio venerdì nero dell’anno, che ricordiamo, cadrà il 26 di questo mese. Per sponsorizzare queste nuove offerte, la catena Unieuro ha deciso di sfruttare l’immagine di un nuovo testimonial, leggasi il comico, divenuto famoso soprattutto grazie alla trasmissione Zelig, Giovanni Vernia. Teo Teocoli ha quindi lasciato il posto ad un collega, che ha messo il suo bel faccione a fianco di smart tv, smartphone, frigoriferi e lavatrici. Ma quali sono le offerte più interessanti per questo nuovo volantino Unieuro per il Black Friday 2021? In copertina compare uno spettacolare televisore, precisamente un Samsung a tecnologica Qled da 55 pollici, modello QE55Q70AA, in vendita in forte sconto a 799 euro.

BLACK FRIDAY 2021, IL VOLANTINO MANA’ MANA’ EPISODIO 2 DI UNIEURO: OCCHIO AGLI IPHONE 13

Chi invece volesse puntare su uno smartphone per il Black Friday 2021, attenzione al Redmi Note 9 Pro a 179 euro, ma anche, per chi cerca qualcosa di più performante, al Samsung Galaxy S21 a 649 euro. C’è spazio anche per un ottimo Oppo modello A74 in vendita a 189 euro, nonché per uno Xiaomi 11 Lite 5G NE venduto da Unieuro per il Black Friday 2021 a 359 euro.

Per quanto riguarda gli iPhone, segnaliamo infine, come già comunicato ieri, lo sconto sul modello 13 con storage da 128 gigabye colorazione Mezzanotte, venduto a 899 euro, invece che 939, per un risparmio netto di 40 euro. In ogni caso, per visionare tutte le offerte, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa firmata Unieuro, che troverete cliccando su questo indirizzo web.

