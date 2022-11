Black Friday 2022 Amazon al via/ Sconti e offerte su Rowenta, Blink, Philips e…

Ancora poche ore poi scatterà ufficialmente il Black Friday 2022 di Amazon. Proprio così perchè a partire da domani 18 novembre, quindi con esattamente una settimana d’anticipo rispetto al venerdì più nero dell’anno, prenderà il via la “Settimana del Black Friday” sul noto sito di e-commerce fondato da Jeff Bezos, con una serie di sconti molto interessanti. Al momento, se si fa click sulla stessa pagina, si viene reindirizzati ad una serie di offerte già attive, alcune delle quali molto profittevoli.

100MILA LICENZIAMENTI NELLE BIG-TECH/ Fermate Wall Street, meglio scendere...

Ad esempio, chi volesse rendere la propria casa più smart, potrebbe approfittare dell’incredibile sconto sul Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD senza fili, con l’aggiunta del Blink Video Doorbell, il campanello intelligente, in vendita a questo link a soli 55,99 euro, con un risparmio di ben 103.99 euro (65% in meno), rispetto al normale prezzo di listino. Se invece foste alla ricerca di un forno a microonde efficiente ma economico, per la settimana del Black Friday di Amazon 2022 spazio al modello di Candy CMXG20DR, con grill, capacità da 20 litri e 700 W di potenza, in vendita a 79,99 euro, con il 38% di sconto: lo trovate qui.

Google e Facebook, legge più severe dall'UE/ Combattere incitamento odio e...

BLACK FRIDAY 2022, GLI SCONTI GIA’ ATTIVI: OCCHIO ALLO SPAZZOLINO ORAL-B

Sconti e saldi per la settimana del Black Friday 2022 di Amazon anche sul taglia barba e capelli di Philips, ovvero, l’Hairclipper series 7000, in vendita a soli 39.99 euro a questo link, con un bel taglio del 58% rispetto al prezzo canonico. Chi invece volesse, potrebbe acquistare un ottimo spazzolino elettrico di Oral-B modello Pro 3-3900N, venduto con due testine al prezzo di 59.99 euro a questo link, un ottimo sconto del 54%.

Infine, se foste alla ricerca di una scopa elettrica, molto interessante il modello di Rowenta RH6838 X-PERT 6.60 Essential, senza fili, dotata di luci led, in vendita a 139.99 euro a questo link, con un taglio di ben il 68%. Nel caso in cui vorreste spulciare altre offerte della settimana del Black Friday 2022 di Amazon, questo è il link alla pagina dedicata.

Whatsapp, ora possiamo inviare messaggi a noi stessi/ Ecco come fare un'auto-chat

© RIPRODUZIONE RISERVATA