Black Friday 2022 Amazon/ Gli sconti sui videogiochi EA: da Fifa 23 a The Sims 4

Si avvicina inesorabile il Black Friday 2022, e nel contempo continua la settimana di offerte di Amazon. Gli sconti, come vi abbiamo scritto spesso e volentieri, sono su migliaia se non milioni di prodotti, e fra questi non possono mancare i videogiochi, fra i prodotti senza dubbio più ambiti non soltanto durante il venerdì nero ma anche in ottica Natale. Sul colosso dell’e-commerce è possibile trovare in particolare sconti molto interessanti per quanto riguarda i videogiochi a marchio Electronic Arts: vediamo alcune offerte.

BLACK FRIDAY 2022/ Il mix che porterà al venerdì nero più impulsivo degli ultimi anni

Partiamo con l’ottimo gioco di corse adrenaliche Burnout Paradise Remastered Switch, per Nintendo Switch, in vendita a soli 17,97 euro grazie ad un ottimo sconto del 40%. Chi invece volesse approfittare del Black Friday 2022 per assicurarsi l’espansione di The Sims 4 “Vita Ecologica”, versione download, dovrà mettere in preventivo soli 15.88 euro grazie ad uno sconto del 21%. Un’altra espansione di The Sims 4 molto interessante è quella Stagioni (EP5), in vendita, sempre nella versione digitale, a 19.49 euro, con uno sconto del 51 per cento.

Zuckerberg smentisce dimissioni da CEO di Meta/ "Bufala" scatena caos social

BLACK FRIDAY 2022 AMAZON, SCONTI VIDEOGIOCHI EA: STAR WARS JEDI FALLEN

Grandi offerte su Amazon per il Black Friday 2022 anche su Fifa 23, uno dei videogiochi senza dubbio più ambiti, acquistabile nella versione per Playstation 4 a soli 39 euro grazie ad un ottimo sconto del 44 per cento. In saldo, anche se con un taglio di prezzo “piccolo”, troviamo F1 22 Champion Edition, versione per pc con codice download, in vendita per il Black Friday 2022 di Amazon a 53.72 euro grazie ad uno sconto del 10 per cento.

Attenzione anche al gioco sulla saga di Star Wars, leggasi Jedi Fallen Order, per console Xbox One, che potrete acquistare a soli 24,99 euro, grazie ad un bello sconto del 17 per cento, mentre per quanto riguarda Need for Speed Heat, uno degli ultimi capitoli della nota saga di corse videoludiche, versione Xbox One, il prezzo è di 19.99 euro (-33%). Chiudiamo con gli ultimi due videogiochi EA in offerta per il Black Friday 2022 di Amazon, leggasi UFC4 per Ps4 e IT TAKES TWO sempre per la console di casa Sony, in vendita rispettivamente a 23,99 e 17.97 euro.

iPhone 15, design più 'morbido'?/ Il nuovo modello potrebbe avere gli angoli smussati

© RIPRODUZIONE RISERVATA