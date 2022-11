Black Friday 2022/ Offerte e sconti Amazon, Euronics, Unieuro e Mediaworld

Gli sconti e le offerte del Black Friday 2022 sono quotidianamente nella lista dei desiderata di milioni di italiani, a caccia di affari (anche in vista della possibilità di acquistare i propri regali di Natale a prezzi convenienti) sulle principali piattaforme online, da Amazon a Unieuro, passando per Euronics e Mediaworld. Partendo dal colosso dell’e-commerce (Amazon, ndr), segnaliamo che i prodotti scontati per il Black Friday si trovano in evidenza sulla pagina principale dell’evento sul sito e, fra questi, vi segnaliamo gli e-book reader Kindle, le chiavette smart Fire Tv Stick, gli smart speaker Echo, i ripetitori Wi-Fi della linea Eero e i sistemi di sorveglianza domestica Blink e Ring.

Per il Black Friday 2022, su Mediaworld, a 249 euro (-45%), ci si può accaparrare lo smartphone Samsung Galaxy A33, un telefono di fascia media dotato di un buon sistema di fotocamere, di un processore rapido e di 6 GB di memoria ram. L’Iphone 13 di Apple, invece, costa 799,99 euro anziché 899,99 euro, mentre il televisore LG 55QNED826QB, modello con pannello Quantum Dot e NanoCell da 55 pollici, processore proprietario di quinta generazione e predisposizione al gioco fino a 4K 120fps e con VRR e AMD FreeSync Premium (699 euro).

BLACK FRIDAY 2022: SCONTI E OFFERTE EURONICS E UNIEURO

Per quanto concerne il Black Friday 2022, la scopa elettrica senza fili Hoover Hf222Mh con potenza ridotta a 22 watt per abbassare i consumi è in sconto del 54% (99 euro), mentre il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42 mm con display tondo da 396 x 396 mm di tipo touch e una memoria interna da 16 GB, è scontato del 40% (219 euro). E gli elettrodomestici? La lavatrice WW90TA046AT/ET di Samsung è un modello da 9 chilogrammi in classe energetica A, a carica frontale con un caratteristico oblò nero (449 euro).

Per il Black Friday 2022 Unieuro propone, fra le altre cose, il Lenovo IdeaPad 3, notebook economico e completo con processore i3 di decima generazione e una memoria da 256 Gb su ssd (329,90 euro, sconto del 37%). Offerta anche sulla lavastoviglie Hotpoint HFC 3C26 CW X in libera installazione, con profondità di 590 millimetri (429,90 euro). Infine, il frigorifero Samsung RB36T602ESA/EF da 365 litri con superficie elegante in acciaio inox (599,90 euro, -49%).

