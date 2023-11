Black Friday 2023 Amazon, inizia il conto alla rovescia/ Dal 17 al 27 novembre 10 giorni di sconti e offerte

Il Black Friday 2023 di Amazon scatterà ufficialmente il prossimo 17 novembre e andrà avanti fino al 27, ma di fatto è già iniziato. Sono infatti già attive moltissime offerte per tutti coloro che volessero approfittarne per acquistare il prodotto desiderato in sconto o magari portarsi avanti in vista dei regali di Natale, di conseguenza bisognerà semplicemente recarsi sul sito di Amazon ed iniziare le ricerche. La prima cosa da sapere per coloro che volessero usufruire delle offerte del portale di e-commerce più famoso al mondo, è che sarebbe consigliabile effettuare un abbonamento al servizio Prime in quanto permette di ottenere numerose agevolazioni, a cominciare da sconti dedicati e consegne in tempi rapidi, a volte anche nel giorno di ordinazione.

Inoltre le spese di spedizione sono sempre gratis e vi è compreso anche la nota piattaforma di video streaming Prime Video, oltre a vari servizi alquanto interessanti. Secondariamente è consigliabile controllare alcuni siti comparatori dei prezzi che permettono di capire se effettivamente il prezzo di vendita durante il Black Friday sia il più basso praticato fino ad ora o semplicemente un “piccolo sconto”. Vi basterà digitare su Google la parola “comparatori di prezzi” o “storico prezzi” e vi usciranno diversi siti ma anche diverse applicazioni utili in queste situazioni.

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON, INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA: IN SCONTO FIRE TV STICK E NON SOLO

Quali sono i prodotti che verranno maggiormente scontati? Si comincerà ovviamente da quelli a marchio Amazon, a cominciare dalle Fire Tv Stick, le “chiavette” che permettono di trasformare il vostro televisore in smart tv, o comunque di poter godere di vari servizi streaming, interagendo direttamente con l’elettrodomestico tramite i comandi presenti sulla Stick.

Spazio anche agli Amazon Echo che permettono di rendere la vostra casa intelligente attraverso l’aiuto di Alexa, l’assistente intelligente più famoso al mondo. Ovviamente in offerta non mancheranno smartphone, videogame, computer e tutta la tecnologia che può essere molto utile soprattutto in questo periodo se si volesse fare un regalo natalizio tech.

