Black Friday 2023 Amazon/ La promo sull’Echo Pop: il risparmio è quasi del 70%

Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta delle migliori offerte e dei migliori sconti di Amazon in vista del Black Friday 2023. Sul portale e-commerce americano di fatto il venerdì nero è già iniziato. Ufficialmente i grandi sconti scatteranno da domani, venerdì 17 novembre, e andranno avanti fino a lunedì 27, ma i saldi sono già “a pioggia” sul sito, a cominciare dai dispositivi a marchio Amazon, un classico quando appunto si parla di Black Friday e in generale di promozioni. L’offerta senza dubbio più interessante riguarda l’Echo Pop, il nuovo smart speaker in formato mini a firma Amazon, che può essere acquistato con una promo speciale in forte sconto.

Inserendo infatti il codice ECHOPOP nell’apposito campo al momento del completamento dell’acquisto, e aggiungendone un altro nel carrello, si potrà pagare meno di 35 euro risparmiando quindi diversi euro rispetto al prezzo canonico di listino. Attraverso il nuovo smart speaker di casa Amazon è possibile gestire i vari dispositivi intelligenti presenti nella propria abitazione, come ricorda Libero, ma anche ascoltare la musica e i podcast, e molto altro ancora. Il prezzo di acquisto finale, nel caso in cui si decidesse di aderire alla promo, è di 34,99 euro in totale (per entrambi i dispositivi), di conseguenza l’uno viene a costare meno di 17,50 euro.

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON, PROMO ECHO POP: OCCHIO ALLA SCADENZA

Giusto per comprendere meglio quanto si risparmia, basti pensare che a prezzo pieno, quindi senza gli sconti per il Black Friday 2023, i due Echo Pop si pagherebbero su Amazon ben 109,98 euro, quindi all’incirca 55 euro l’uno.

Stiamo parlando di uno sconto esagerato del 70 per cento più o meno, ed è per questo che il portale e-commerce americano ci tiene a sottolineare che solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 5.000. Attenzione però perchè questa offerta finirà in breve tempo, come tutte le cose belle del resto: chi volesse acquistare l’Echo Pop avrà tempo solamente fino alle ore 17:00 di oggi, di conseguenza bisognerà affrettarsi per evitare di perdere questa ghiotta occasione.

