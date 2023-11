Black Friday 2023 Amazon/ La promo sull’Echo Show 5 e il bundle Echo Pop + Philips Hue

Inizia ufficialmente oggi, 17 novembre 2023, il Black Friday 2023 di Amazon. Dalla mezzanotte e un minuto è scattato il periodo di promozioni con tanti sconti e offerte che andrà avanti fino al Cyber Monday, lunedì 27 novembre, permettendo di acquistare in saldo centinaia di migliaia di prodotti. Come sempre fra gli oggetti maggiormente scontati troviamo quelli a marchio Amazon, a cominciare dall’Echo Show 5 di terza generazione.

RISTORANTI/ Il 65% degli italiani li sceglie in base alle recensioni online

Lo smart speaker del noto portale di e-commerce è dotato di uno schermo touch e permette di controllare tutti i dispositivi smart home che abbiamo in casa, e non solo. Tramite lo schermo si potranno visionare dei video ma anche interagire con l’assistente vocale Alexa. Si tratta dell’ultimo modello di Echo Show 5 in commercio, e che rispetto al suo antenato è stato migliorato in particolare per quanto riguarda l’audio, con l’aggiunta anche di un microfono. Novità anche per quanto riguarda lo schermo che ora permette una migliore visione durante le ore notturne, così come sottolineato dai colleghi di Libero Tecnologia. Per l’Amazon Black Friday 2023 si può acquistare l’Echo Show 5 in promozione attraverso il codice “ECHOSHOW5” da inserire nell’apposito spazio al momento del completamento dell’acquisto.

Intelligenza artificiale rileva 13% di casi in più di cancro al seno/ "Può accelerare diagnosi e trattamenti"

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON: 39,98 EURO PER UN BUNDLE MOLTO INTERESSANTE

La promo permetterà di acquistarne due al prezzo di 109,98 euro, quindi con uno sconto esatto del 50%. Attenzione anche ad un altro dispositivo di Amazon in offerta per il Black Friday 2023, leggasi l’interessante bundle Echo Pop + lampadine Philips Hue White.

Si tratta di una confezione che al suo interno comprende ben due Echo Pop con l’aggiunta di una lampadina smart modello Philips Hue. Lo si può acquistare al prezzo di 39,98 euro, per un risparmio totale di circa 100 euro, quindi un’occasione decisamente ghiotta, di cui approfittarne per il Black Friday 2023. Attraverso i due smart speaker si possono gestire i vari dispositivi intelligenti della casa, compresa proprio la lampadina Philips che si potrà accendere o spendere a voce.

Cyberbullismo, lo studio: “15% adolescenti vittime di vessazioni”/ Suicidi minori e sfide online: i rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA