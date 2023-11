Black Friday 2023 Amazon, sconti e offerte/ I prodotti Apple in saldo: dall’iPhone 15 agli AirTag

Continuano gli sconti su Amazon in vista del vero e proprio periodo del Black Friday 2023 che scatterà ufficialmente il prossimo 17 novembre e che andrà avanti fino al 27, giorno del Cyber Monday. Numerosi sono comunque gli sconti e le offerte già attive, a cominciare dai saldi sui prodotti Apple. A riguardo, spulciando il noto portale di e-commerce, abbiamo trovato l’iPhone 15 da 128 gigabyte in vendita a 979 euro con il 6 per cento di sconto, mentre per il modello Pro da 256 gigabyte dell’ultimo melafonino il prezzo è di 1.369 euro sempre con lo stesso sconto.

In saldo anche l’iPhone 14 da 128 gigabyte, in vendita a 749 euro con uno sconto del 15 per cento, sicuramente un ottimo prezzo. Fra gli sconti su Amazon in vista del Black Friday 2023 anche i tablet della Mela, i famosi iPad, a cominciare dal modello 2022 (10a generazione) da 10,9 pollici con connessione Wi-Fi e storage da 64 gb, in vendita a 489 euro con uno sconto del 17 per cento. Per il modello del 2022 Pro da 12,9 pollici, Wi-Fi con storage da 128 gigabyte, colore Grigio siderale (6ª generazione), serviranno invece 1.399 euro con uno sconto del 5 per cento.

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON, SCONTI E OFFERTE: IN SALDO IL WATCH SE

Offerte anche per quanto riguarda gli indossabili di casa Apple, a cominciare dal Watch SE (2ª generazione, 2023) versione GPS con cassa da 40 millimetri, color galassia e Cinturino Sport galassia in vendita a 239 euro con uno sconto del 17 per cento.

L’occasione del Black Friday 2023 di Amazon potrebbe essere propizia anche per acquistare gli Apple AirTag, in vendita a 34 euro con uno sconto del 13 per cento. Infine occhio al computer Mac Mini modello 2023, con chip M2, 8 giga di Ram e 256 di spazio di archiviazione SSD, acquistabile su Amazon per il Black Friday 2023 a 599 euro, con il 18 per cento di sconto.

