Black Friday 2023 Amazon, sconti e offerte/ Videogiochi, da PS5 alla Switch le migliori promo

E’ iniziato ufficialmente ieri il periodo del Black Friday 2023 di Amazon. Dal 17 novembre fino al 27, dieci giorni di grandi sconti e offerte su centinaia di migliaia di prodotti. Ovviamente non possono mancare i saldi per quanto riguarda i videogiochi, storicamente fra gli oggetti più gettonati quando si parla di venerdì nero, tenendo conto anche del fatto che molti approfitteranno di questo periodo per fare i regali di Natale. Senza perderci in altre chiacchiere partiamo quindi dalle offerte più interesse per l’Amazon Black Friday 2023 a cominciare dalle console, come ad esempio la Playstation 5, in vendita a soli 429,99 euro, il prezzo attualmente più basso di sempre per la stazione di gioco con il lettore fisico.

La versione digitale, quindi quella che permette di giocare solo con i giochi in download, viene invece 399,99 euro. Per il bundle con due Controller DualSense White il prezzo sale a 489,99 euro, mentre la versione di Playstation 5 con all’interno Spider Man 2 costa 499,99 euro. Lo stesso prezzo per altri tre bundle: quello con Final Fantasi XVI, quello con EA FC24 e infine quello con God of War Ragnarök. Sconti e offerte per l’Amazon Black Friday 2023 anche in casa Nintendo Switch: il modello con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon è in vendita a 241,30 euro, mentre la versione OLED costa 269,84 euro.

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON, SCONTI SU ACCESSORI E VIDEOGIOCHI

Attenzione anche agli accessori, come ad esempio l’interessante pacchetto DualSense e EA Sports FC 24 a 89,99 euro, ma anche il Controller Luna wireless a 39,99 euro, quello riservato ad Amazon Gaming, il nuovo servizio cloud di giochi disponibile da qualche giorno a questa parte anche in Italia.

Infine, per quanto riguarda i videogiochi in promozione per l’Amazon Black Friday 2023 segnaliamo, fra i tanti, Assassin’s Creed Mirage Launch Edition (Esclusivo a Amazon.it) a 39,99 euro, Assassin’s Creed Valhalla a 19,99 euro e Batman Arkham Collection a 17,99 euro.

