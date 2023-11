Black Friday 2023 Amazon/ Ufficializzate le date: dal 17 al 27 novembre sconti e offerte

Con l’avvento di novembre è iniziato il conto alla rovescia per il Black Friday, l’ultimo venerdì del mese nonché giornata di grandi sconti, e Amazon, il portale che ogni anno registra numeri record proprio in occasione del weekend finale del mese, ha ufficializzato le date della settimana del Black Friday. Come fatto sapere dal portale di e-commerce più famoso al mondo, il tutto scatterà il prossimo 17 novembre e andrà avanti fino al 27, dieci giorni di grandi sconti, offerte e saldi, e ovviamente il clou si concentrerà il 24 novembre, il vero Black Friday, proseguendo quindi nel weekend e chiudendosi il 27, giorno del famoso Cyber Monday, dedicato agli sconti su computer e oggetti di informatica.

Tutti possono partecipare all’evento Black Friday di Amazon ma è ovviamente consigliato iscriversi al servizio Prime qualora ancora non lo aveste fatto. Sono infatti tanti i vantaggi a cominciare dal dire che il primo mese è gratuito, di conseguenza potrete tranquillamente provare il servizio per l’evento Black Friday 2023 e poi non rinnovare l’abbonamento. Secondariamente è possibile accedere ad offerte esclusive nonché ricevere la merce il giorno dopo (non in ogni caso ovviamente).

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON: I VANTAGGI DI PRIME E QUALI OFFERTE ASPETTARCI

A volte c’è addirittura la consegna dopo un’ora (per alcune città selezionate), mentre la spedizione è sempre gratuita. Incluso in Amazon Prime c’è inoltre la piattaforma streaming video che offre serie tv, film, documentari e la Champions League. Infine, Audible gratis per 30 giorni, Amazon Music Unlimited per i primi tre mesi gratis, Prime Gaming e Cloud illimitato per le foto.

Tornando al nostro Amazon Black Friday 2023, cosa aspettarci? Tanti sconti sui prodotti di casa, a cominciare dalla chiavetta Fire Stick, passando per i dispositivi intelligenti legati ad Alexa come gli Echo Dot e gli Echo Show, senza dimenticarsi di altre note marche come Samsung e iRobot, spesso e volentieri in forte sconto durante la settimana del Venerdì nero.

