Black Friday Amazon 2020/ Prezzi e offerte: iPhone 11 Pro Max a 919 euro

Con un giorno di anticipo rispetto alla concorrenza, una mossa un po’ a sorpresa, è scattato ufficialmente il Black Friday di Amazon 2020. Dalla mezzanotte di oggi, precisamente dalle ore 00:01 di giovedì 26 novembre, al via una serie di sconti e offerte, prodotti in vendita a prezzi di saldo in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. Ce ne sarà infatti per tutti i gusti, dagli smartphone, agli aspirapolvere, passando per i computer, i robot da cucina, ma anche libri, videogiochi, gadget, vestiti, e qualsiasi cosa sia in vendita sul portale e-commerce più famoso al mondo. Il Black Friday di Amazon durerà praticamente 48 ore, fino alle ore 23:59 di domani, venerdì 27 novembre, quindi scatteranno due giorni di quiete poi lunedì toccherà al Cyber Monday, il lunedì “cibernetico” dedicato storicamente alla tecnologia e all’informatica. Ma ora bando alle ciance e vediamo quali sono alcuni dei pezzi forti in vendita in queste ore su Amazon, ricordandovi che alcune offerte dureranno per tutte le 48 ore del venerdì nero, mentre altre saranno a tempo, di conseguenza, vi consigliamo di controllare con attenzione lo stesso sito.

BLACK FRIDAY AMAZON 2020, PREZZI E OFFERTE SMARTPHONE

Per quanto riguarda gli smartphone in sconto su Amazon per il Black Friday 2020, segnaliamo il Samsung Galaxy M51 in vendita a 329 euro invece che 389, per uno sconto pari al 15%. Interessante anche l’LG Velvet, che potrete acquistare a 429 euro invece che 629, il 34% in meno rispetto al classico prezzo di listino. Se invece foste dei fan di Xiaomi, sappiate che il Mi 10T Pro sarà in vendita a 499.90 euro, con il 17% di sconto rispetto al solito, mentre, tutti i fan della Apple potrebbero approfittare del Black Friday 2020 di Amazon per mettersi in tasca uno splendido iPhone 11, che nonostante sia stato “soppiantato” dal 12 resta anche un super smartphone. Il sito americano lo propone in vendita a 919 euro, un piccolo sconticino rispetto ai 959 euro (stiamo parlando della versione Pro Max da 256 Gb di colore oro e ricondizionato). Appuntamento al prossimo focus per altre importanti offerte.



