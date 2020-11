Black Friday Amazon 2020/ Prezzi e offerte: One Plus 8 Pro con 200 euro di sconto

E’ venerdì 27 novembre, ed è ufficialmente iniziato da circa 7 ore il nuovo Black Friday 2020. Su Amazon proseguono quindi gli sconti dopo che il portale di Jeff Bezos ha deciso, un po’ a sorpresa, di anticipare i tempi, facendo appunto scattare la giornata di offerte e di prodotti a prezzi stracciati a partire dalle 00:01 di ieri, giovedì 26 novembre. Come sempre, in questo spazio web cercheremo di tenervi aggiornati sulle offerte più interessanti di varie categorie, ed in particolare dei prodotti tecnologici. Vi ricordiamo che il Black Friday 2020 di Amazon terminerà questa sera, alle ore 23:59, e che qualora voleste, potreste abbonarvi ad Amazon Prime per ricevere i prodotti a casa vostra nel giro di 24/48 ore (a seconda della zona di residenza): il primo mese è completamente gratuito. Ma diamo un occhio alle nuove offerte, a cominciare, come da copione, dagli smartphone. Molti approfitteranno del venerdì nero per assicurarsi un nuovo telefonino, e perchè non puntare su uno spettacolare One Plus Pro 8? Il modello top di gamma dei cinesi di One Plus è in vendita a 799 euro, con ben il 22% di sconto rispetto al normale prezzo di listino (1.019).

BLACK FRIDAY AMAZON 2020, PREZZI E OFFERTE: IN SALDO ANCHE L’IPHONE 12 MINI

Se invece voleste stare su uno smartphone performante ma comunque economico, occhio al prezzo del Poco M3 da 64 Gb, venduto da Amazon per il Black Friday 2020 a 129.90 euro invece che 159. Continuano anche le offerte riguardanti gli iPhone, e non manca anche il nuovissimo 12. Nel dettaglio, per questo Black Friday 2020, Amazon ha deciso di applicare un piccolo sconto al prezzo di listino dell’ultimo Melafonino, mettendo in vendita la versione mini a 829 euro, con uno sconto del 7%. I fan di Samsung, invece, potrebbero optare per un buonissimo Galaxy S20 FE 4G in vendita al costo di 460 euro, invece che 669, con più di 200 euro di sconto. Infine occhio allo spettacolare Motorola RAZR 5G, il mitico pieghevole tornato recentemente sul mercato, al prezzo di 1.298 euro, con il 19% di sconto.



