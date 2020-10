Black Friday Amazon in anticipo/ Sconti da “venerdì nero” al via sull’e-commerce

Manca meno di un mese al Black Friday. L’ultimo venerdì di novembre, precisamente il 27 del mese che sta per arrivare, si terrà il famoso “venerdì nero”, con sconti negli store online nonché nei negozi fisici. In attesa di capire come evolverà la situazione lockdown, e se fra una trentina di giorni riusciremo a riacquistare un po’ di libertà, il portale di e-commerce più famoso al mondo, Amazon, si è portato avanti con il cosiddetto Black Friday in anticipo. Si tratta di una serie di offerte temporanee, le cosiddette “lampo”, che accompagneranno i consumatori fino appunto al venerdì nero di novembre. Ad esempio, se vi catapultaste ora su Amazon, potreste acquistare il joypad della Nintendo Switch a 19.19 euro invece che i canonici 23.99. Chi invece volesse cambiare il ferro da stiro, c’è in offerta un ottimo modello Rowenta Powersteam a 99 euro invece che a 154.99, e ancora, una macchina per il sottovuoto, con l’aggiunta di alcuni rotoli, a 139.99 invece che 171.89.

BLACK FRIDAY AMAZON: COME FAR PER RISPARMIARE QUALCHE SOLDINO

Insomma, tante offerte in questo Black Friday in anticipo che potrebbero farvi comodo, soprattutto se trovaste il prodotto ricercato da tempo in saldo. Vi ricordiamo inoltre, qualora voleste acquistare dal Black Friday di Amazon, che vi sono una serie di sconti e promozioni in corso, per ottenere un ulteriore risparmio, a cominciare dall’iscrizione al servizio Amazon Prime, che permette di ricevere a casa i prodotti entro 24/48 ore, e che è gratuito per il primo mese (poi potreste nel caso disdirlo se non interessati). Inoltre, incluso in Amazon Prime, anche Prime Video, un interessantissimo servizio di tv streaming simil a Netflix. Se invece foste degli studenti, potreste iscrivervi al servizio Prime Student, che permette di ottenere uno sconto proprio sull’abbonamento ad Amazon Prime. E ancora, 5 euro di sconto immediati se ascolterte una canzone sul servizio di streaming Amazon Music, ma anche un buono sconto se utilizzate (questo è valido solo fino al 2 novembre), Amazon Hub, il servizio che permette di ritirare i pacchi di Amazon in un punto specifico.



