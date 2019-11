Black Friday Mediaworld, sconti e offerte/ Tutte le promozioni su smartphone e pc

Dopo le promozioni delle ultime settimane, finalmente ci siamo: oggi, venerdì 29 novembre 2019, è giorno di Black Friday, Mediaworld in prima linea con offerte imperdibili. La prima catena di distribuzione non alimentare italiana propone una vasta gamma di sconti su tutte le categorie: dalla telefonia ai computer, passando per tv, fotocamere e gaming. Il venerdì nero andrà avanti fino al 2 dicembre 2019, ma quella di oggi sarà una giornata cruciale: scopriamo quali sono i principali ribassi. Partiamo dagli smartphone, tra le categorie di merci più acquistate in questo periodo: una delle offerte più interessanti è quella sul SAMSUNG Galaxy Note10+ Aura Black, disponibile a 799,00 euro anziché 1129,00. Il SAMSUNG Galaxy A70 White è disponibile a 279,00 euro anzichè 419,00, mentre ci sono 100 euro di sconto sull’APPLE iPhone 8 64GB Argento: è possibile acquistarlo a 459,00 euro. Infine, segnaliamo lo XIAOMI Redmi Note 8 Pro 128GB Black: dal prezzo base 299,00 euro, è disponibile a 239,00 euro.

BLACK FRIDAY MEDIAWORLD, TUTTE LE OFFERTE IN PROGRAMMA

Tantissime promozioni anche su computer e smart home, partendo da un’interessante offerta sull’HP 15-DW0070NL: un pc di grande capacità disponibile a 499,00 euro, 250 euro in meno rispetto al prezzo base. Super sconto anche in orbita Mac: l’APPLE iMac 21.5″ MMQA2T/A 2017 è acquistabile a 999,00 euro anziché 1349,00 euro. Passiamo ai televisori partendo dal mondo Samsung, con il SAMSUNG QE55Q82RATXZT: una Smart TV da 55’’ che passa da 1499,00 euro a 799,00 euro. Super offerta anche per un’altra Smart TV da 55’, il SONY KD55AG9: l’apparecchio è disponibile a 1799,00 euro, ben 1200 euro in meno rispetto al prezzo base. Come dicevamo, ribassi su tutte le categorie del mondo Mediaworld ed in questo Black Friday sarà possibile accedere a promozioni anche per grandi e piccoli elettrodomestici: una delle offerte migliori è quella legata alla lavatrice LG F4J6VY2W, che passa da 849,00 a 369,00 euro. Queste, dunque, solo alcune delle numerose occasioni da non perdere: vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA