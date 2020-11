BLACK FRIDAY/ Onlinestore.it, la convenienza per casa e tempo libero

Sono le condizioni vantaggiose, applicate ad un catalogo di migliaia di prodotti dei migliori marchi, e la preparazione del servizio di assistenza a distinguere Onlinestore dai comuni venditori di elettronica di consumo. Una shopping experience, quella su www.onlinestore.it, che diventa ancor più vantaggiosa grazie a spedizioni veloci, garanzia ufficiale per due anni e l’esclusiva copertura Onlinestore Protection.

Con alle spalle l’esperienza di un percorso imprenditoriale avviato nel 1982 e operatività online dal 2001, lo store ha conquistato la fiducia dei suoi clienti offrendo la qualità dei brand leader di settore (come ad esempio Bosch, Franke, Samsung, Whirlpool e KitchenAid), abbinati a promozioni che portano un concreto risparmio, con sconti anche oltre il 60%.

Sicurezza e qualità garantita su Onlinestore: l’e-commerce che mette d’accordo tutta la famiglia

La proposta è stata selezionata per unire completezza e competitività. Ci sono grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica, smartphone, computer, monitor, videogiochi, smartwatch e tutto il meglio dell’hi-tech. Ma anche arredamento, e-mobility, prodotti per auto e moto, bricolage, giardinaggio, tempo libero e infanzia.

Una proposta che si arricchisce con una nuova sezione dedicata a pneumatici 4 stagioni per auto e moto. Sconti fino al 50% su Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Continental, Pirelli e altri marchi leader.

Scorrendo la sezione dedicata ai grandi elettrodomestici per cucina troviamo, invece, forni da incasso, elettrici e microonde da incasso. In questo caso tra i marchi figurano Smeg, Candy, Franke, Sharp, Whirlpool, Aeg. La scelta può avvenire, grazie ai semplici filtri, per classe energetica, posizionamento, tipo di forno, larghezza, altezza, profondità, range di prezzo.

La sicurezza è parte integrante dell’offerta. Il cliente può scegliere tra diverse opzioni di pagamento senza rischi, tra cui soluzioni di rimborso rateale. E in ogni fase dell’acquisto può contare su un’assistenza preparata e veloce, pronta a fornire informazioni tecniche e consigli sulla scelta del prodotto.

Onlinestore.it applica la garanzia ufficiale di 2 anni a tutti gli articoli in catalogo. Ma per una maggiore tutela del cliente lo store propone un’ulteriore copertura: Onlinestore Protection. È una polizza Allianz che protegge gli acquisti da furti e danni accidentali, valida in tutto il mondo e con una durata definita dall’acquirente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA