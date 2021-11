Black Friday su utero in affitto/ Bambini scontati del 3% in Ucraina: è polemica

Il Black Friday viene applicato anche nella pratica dell’utero in affitto. Il centro specializzato in procreazione assistita e maternità surrogata BioTexCom, che ha sede in Ucraina ma opera in molti Paesi d’Europa, ha deciso, secondo quanto riporta Avvenire, di scontare del 3% i servizi offerti in occasione della ricorrenza, che quest’anno cade il 26 novembre. Una iniziativa che ha destato non poche polemiche, soprattutto da parte degli Stati in cui tali pratiche sono vietate.

Johannes Vermeer, chi è?/ Il pittore olandese utilizzava la tecnica del pointillé

La mossa di marketing mette infatti un bebè al medesimo livello di un qualsiasi oggetto di quelli che proprio in occasione del Black Friday vengono svenduti nei negozi, lasciando gli scaffali vuoti. Non sono poche, tuttavia, le coppie che ne stanno approfittando e si sono rivolte al centro ucraino per firmare il contratto tra il 15 e il 26 novembre, ovvero nel momento in cui è valida la promozione. Non è la prima volta, d’altronde, che la BioTexCom salta agli onori di cronaca, tanto che già nel periodo di pandemia, quando avevano parcheggiato dei bambini nati da madri surrogate in un albergo in attesa che le coppie andassero a ritirarli, qualcuno non aveva apprezzato le loro iniziative.

Monitoraggio Iss, Rt 1.21/ Incidenza 78, 4,4% terapie intensive, 6,1% ricoveri Covid

Black Friday su utero in affitto: la promozione

In tanti, ad ogni modo, si stanno domandando quale sia la promozione offerta durante il Black Friday sull’utero in affittò dal centro specializzato in procreazione assistita e maternità surrogata BioTexCom. Come si può scontare un bambino? Ebbene, l’azienda offre una riduzione del prezzo dei pacchetti offerti del 3%. Una percentuale che appare irrisoria, ma che in riferimento alle maxi-cifre del listino non lo è.

Il pacchetto più costoso offerto dalla BioTexCom, come riporta Avvenire, è infatti quello “All inclusive Vip”. Esso permette, tra le altre cose, una attesa di massimo 4 mesi e la possibilità di scegliere il sesso del bambino. Il prezzo è di quasi 65 mila euro. Lo sconto, dunque, sarebbe pari a 2 mila euro.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Pil italiano vola oltre le previsioni: +6.2%

© RIPRODUZIONE RISERVATA