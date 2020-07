Black Is King, film di Beyoncè contro il razzismo/ Video trailer: dal 31 luglio…

Beyoncè celebra la comunità black con un visual album scritto, diretto e prodotto da lei stessa e che arriverà su Disney+ dal 31 luglio. Nel trailer, le immagini e i temi affrontati sono forti e particolarmente importanti in un periodo in cui il tema del razzismo negli Stati uniti è tornato d’attualità. Il film “Black is king” si ispira al famoso film della Disney The Lion King, ma i temi sono stati attualizzati e adattati ai problemi della società moderna. Il film è stato girato tra Los Angels, New York, Londra e il Sudafrica. Tante le star che hanno accettato di partecipare al progetto come il marito Beyoncé Jay-Z, la madre Tina Knowles-Lawson, Naomi Campbell, Kelly Rowland e Pharrell Williams. Il film è un invito alla riflessione che la cantante rivolge alle “giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona”.

Black is king, Beyoncè: “Ho voluto presentare la storia nera”

Il trailer del film Black is king si apre con Beyoncè che ha tra le braccia un neonato. Dopo qualche anno, il bambino cresce e si ritrova in un mondo fatto anche di luci e lustrini non nascondendo il proprio stupore per ciò che lo circonda. Un progetto con cui la cantante ha voluto dare voce alla comunità black e alla sua storia. “Con questo visual album ho voluto presentare pezzi della storia nera e della tradizione africana, con un tocco moderno e un messaggio universale. E ho voluto mostrare cosa significa veramente trovare la tua identità personale e costruire un retaggio”, ha dichiarato Beyoncé come riporta Rolling Stone.





© RIPRODUZIONE RISERVATA