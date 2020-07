Black Lives Matter, attivista nero schiaccia collo bimbo bianco/ Foto choc: arrestato

Negli Stati Uniti Fox News riporta un raccapricciante caso di violenza su minore. Un attivista dell’Ohio che era fuori dal carcere “sulla parola”, possibilità della giurisdizione a Stelle e Strisce, è stato riportato in prigione e attende di ricevere nuove accuse di reato dopo che una foto diffusa sui social media lo ha mostrato in posa con il ginocchio che schiaccia il collo di un bimbo bianco di 2 anni che piangeva, accanto a un messaggio che fa riferimento a Black Lives Matter. L’ufficio dello sceriffo della contea di Clark è venuto a conoscenza per la prima volta della foto che è circolata sui social martedì scorso, foto che era un riferimento diretto all’ex poliziotto del Minnesota, Derek Chauvin, che si è appoggiato al collo di George Floyd prima di ucciderlo, scatenando mesi di proteste e disordini in tutti gli Stati Uniti. La foto incriminata mostra colui che è stato identificato come il ventenne Isaiah Jackson, con il ginocchio premuto sul collo di un bambino bianco in lacrime e che indossa solo un pannolino. Un’altra persona nella foto tiene le mani del bambino.

BLACK LIVES MATTER, ATTIVISTA SCHIACCIA COLLO BIMBO

Dopo che la foto ha iniziato a circolare sono partite le indagini e le unità di pattuglia sono state in grado di determinare il luogo in cui è avvenuto l’abuso e hanno preso contatto sia con la madre del bambino, sia con l’uomo visto inginocchiato nell’immagine. Lo sviluppo delle indagini è stato riportato sul profilo ufficiale dell’ufficio dello sceriffo della contea di Clark con un post su Facebook giovedì. Il collegamento tra Jackson e la madre del bambino è sconosciuta, non è stato appurato se i due abbiano una relazione, siano parenti o solo conoscenti. Jackson è stato preso in custodia nella prigione della contea di Clark, in Ohio. Sta attendendo ora che il procuratore della Contea “fornisca una determinazione sulla portata e l’ampiezza delle accuse di reato che saranno sostenute per essere presentate in tribunale“, come è stato comunicato sempre dall’ufficio dello sceriffo. Il bambino, che non è stato identificato dalle autorità, è stato portato in un ospedale locale per un esame, dove è stato è stato accertato come non abbia riportato lesioni legate all’incidente. La madre, anch’essa non identificata, ha detto alla polizia di “non essere a conoscenza della foto scattata, o del suo contenuto, finché non è stata informata da conoscenti mentre i poliziotti si stavano già recando a casa sua per iniziare le indagini sull’incidente“. L’indagine è attualmente in corso e si teme gli sviluppi, riportano i media americani, possano scatenare nuove proteste.

This trashbags name is Isaiah Jackson he’s with BLM this a white baby now this is sickning. pic.twitter.com/D3H1LRr1f6 — Michael Fields (@Michael68861096) July 23, 2020





