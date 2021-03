Black Mass L’ultimo gangster storia vera/ Bulger, l’uomo più ricercato dopo Bin Laden

Stasera lunedì 29 marzo su Iris va in onda Black Mass L’ultimo Gangster, film diretto dal regista di Crazy Heart, Scott Cooper. La pellicola racconta la storia vera di James “Whitey” Bulger, un noto criminale della Boston degli anni settanta. In quel particolare periodo storico James “Whitey” Bulger è uno dei personaggi più ricercati dagli Stati Uniti, secondo soltanto a Osama Bin Laden. Il film Black Mass L’Ultimo Gangster è tratto dal libro Black Mass – The Irish Mob, The FBI, and A Devil’s Deal, uscito negli Stati Uniti negli anni duemila e pubblicato in Italia da Rizzoli solo qualche anno fa. Il libro è stato realizzato dai giornalisti d’inchiesta del Boston Globe, O’Neill e Lehr, ed è stato in cima alle classifiche dei best-seller a lungo. Anche il film è andato piuttosto bene, complice l’interpretazione di Depp ed il coinvolgimento di una trama forte e ben strutturata.

La storia vera di Black Mass: “Whitey” Bulger e John Connolly

Il film racconta la storia vera di “Whitey” Bulger e di John Connolly, quasi coetanei ed accomunati dalle loro origini irlandesi; i due trascorrono insieme buona parte della loro adolescenza, condividendo esperienze e momenti di grande spensieratezza. Dopo un po’ di tempo si perdono di vista e, come spesso succede, prendono due strade diverse. Bulger diventa un pericolosissimo criminale della Winter Hill Gang, un’organizzazione composta quasi esclusivamente da statunitensi di origini irlandese. Connoly, invece, abbandona Boston per fare carriera nell’FBI e solo nel 1975 decide di tornare nel posto in cui è cresciuto. Ed è proprio in quel momento che Connolly decide di sfruttare a proprio vantaggio la sua passata amicizia con Bulger, per compiere un balzo di carriera.

