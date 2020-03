Black or white/ Video, su Rai 2 il film con Kevin Costner (oggi, 14 marzo 2020)

Black or white va in onda su Rai 2 oggi, 14 marzo 2020, a partire dalle ore 22.00. Protagonista è la star di “Balla coi lupi” Kevin Costner, impegnato dopo 25 anni dal suo esordio alla regia con Octavia Lenora Spencer, già protagonista di “The Help”. I due premi oscar sono affiancati dalla giovanissima Jennifer Ehle, nota al grande pubblico per aver interpreato il ruolo Elizabeth Bennet nella celebre fiction televisiva del ’95 “Orgoglio e pregiudizio” e per essere stata scelta nel cast di “Robocop”. Black or white è inoltre interpretato da Jennifer Ehle, Octavia Spencer, Bill Burr, Gillian Jacobs, Anthony Mackie, André Holland, Alyssa Nichols, Paula Newsome e Mpho Koaho. Regia di Mike Binder che ritorna a collaborare con Kevin Costner, co-produttore della pellicola, dopo “Litigi d’amore”. Musiche di Terence Blanchard.

Black or white, la trama del film

Ecco la trama di Black or white. Kevin Costner, nei panni dell’avvocato Elliott Anderson, si ritrova a fare i conti con due avvenimenti tristi e dolorosi che sconvolgono la sua vita: la morte delle della figlia diciassettenne per dare alla luce una bambina, e la successiva perdita della moglie, compagna da una vita. L’avvocato, in preda alla disperazione, affoga così tutta la sua profonda sofferenza nell’alcool, occupandosi nel frattempo anche della piccola nipote mulatta Eloise (Jennifer Ehle). La vita dell’avvocato subisce un altro sconvolgimento quando la nonna paterna di Eloise chiede che la nipotina venga affidata al padre, un ragazzo sbandato, che fa uso di droghe e che aveva già abbandonato la piccola. La morte della mamma di Eloise era infatti avvenuta immediatamente dopo il parto. Da questo momento comincia una durissima battaglia legale per ottenere la custodia della piccola Eloise. Entrambe le famiglie, mosse dal bene della bambina, lottano per ottenere giustizia in tribunale ma si ritrovano ben presto a doversi confrontare con i pregiudizi fra bianchi e neri. La famiglia paterna di Eloise è in fatti di origine afroamericana. L’avvocato, nonché fratello della nonna paterna Rowena, tenterà di improntare la difesa in giudizio cercando di inquadrare le intenzioni del bianco Elliott quali veri e propri soprusi nei confronti di un povero ragazzo nero. Ispirato ad una storia veramente accaduta, la pellicola dirette e sceneggiata da Mike Binder, che si rimette a lavoro dopo sette anni da “Reign Over Me “, vuole essere uno sguardo su due mondi apparentemente diversi fra loro, in cui nulla appare come semplicemente bianco o nero. Tema centrale rimane sicuramente il razzismo ma descritto e raccontato con una formula cinematografica che resta in bilico fra il dramma e la commedia.

Video, il trailer di Black or white





© RIPRODUZIONE RISERVATA