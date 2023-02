Black Out – Vite sospese 2 ci sarà?/ Anticipazioni: i numeri danno speranze, ma…

Black out 2 – Vite sospese: i fan chiedono la seconda stagione

Grande attesa per l’ultima puntata di Black Out – Vite sospese, la fiction di Raiuno con Alessandro Preziosi che racconta le vicende di un gruppo di persone disperse in una vallata. Oltre ai problemi di sopravvivenza, nelle precedenti puntate, tutti i protagonisti hanno dovuto fare i conti con vicende personali e segreti inconfessabili. Una trama intricata, ricca di emozioni e colpi di scena che ha incollato i telespettatori davanti ai teleschermi.

Black Out - Vite sospese/ Anticipazioni ultima puntata 6 febbraio: Karim colpevole?

Anche l’ultima puntata, in onda oggi, lunedì 6 febbraio, in prima serata su Raiuno, promette di regalare emozioni imperdibili, ma come finirà l’avventura? Diverse le ipotesi intorno al gran finale. Potrebbe esserci un finale scontato con l’arrivo dei soccorsi, ma potrebbe esserci anche un colpo di scena che potrebbe allungare l’isolamento dei protagonisti dando così la possibilità di una seconda stagione che è quella che chiedono a gran voce i telespettatori. Black out 2, dunque, si farà?

I FINALI DELLE SERIE TV/ 3. Supernatural e il "vero inizio" che parla di ogni uomo

Black out 2 – Vite sospese: speranze per la seconda stagione

I numeri ottenuti da Black Out – vite sospese che ha incollato davanti ai teleschermi più di quattro milioni di telespettatori a puntata fanno pensare ad una possibilità reale che ci sia la seconda stagione della fiction. A lasciare speranze ai fan ci sono anche le parole del produttore Luca Barbareschi che, come riporta il portale Spettacolo Italiano, in una puntata de I Fatti vostri, ha lasciato aperta la possibilità che, in futuro, ci sia la seconda stagione della fiction.

Per il momento, tuttavia, l’annuncio ufficiale della Rai non è ancora arrivato. Qualora, tuttavia, Black Out 2 dovesse essere confermata, il pubblico dovrà aspettare un po’ per vedere le nuove puntate. Le riprese, infatti, comincerebbero solo il prossimo inverno.

CALL MY AGENT - ITALIA/ La serie tv con un "gioco di ruolo" che funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA