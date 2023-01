Black Out: vite sospese/ Anticipazioni 23 gennaio: una valanga, identità nascoste…

Black Out: vite sospese, la serie con Alessandro Preziosi

Questa sera, lunedì 23 gennaio, debutta in prima serata su Rai 1 “Black Out: vite sospese”, il mistery-drama diretto da Riccardo Donna. Il protagonista della serie è Alessandro Preziosi (nei panni del broker finanziario Giovanni Lo Bianco) affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani FedericoRusso, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

Location Black Out: vite sospese/ Dov'è stata girata? In Trentino, a Vanoi e Primiero

“Black Out: vite sospese” racconta le vicende dei clienti di un lussuoso albergo nella Valle del Vanoi, in Trentino. Una valanga isola la Valle e porta a galla segreti, identità celate e la presenza di un assassino. “Un’avventura nell’avventura, la realizzazione di “Black Out”. Questa è la prima cosa che mi viene da dire se penso a quelle settimane tra le montagne, passate a inseguire la neve. “Black Out” è una serie fuori dal comune”, ha detto il regista Riccardo Donna.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni 4a puntata/ É finita con Danilo?

Black Out: vite sospese, anticipazioni primo episodio

La serie “Black Out: vite sospese” inizia il giorno della Vigilia di Natale. Un gruppo di sconosciuti rimane intrappolato nella valle, dopo che una valanga ne blocca l’unico accesso impedendo l’arrivo dei soccorsi e le comunicazioni con il mondo esterno. Tra loro ci sono Claudia (Rike Schmid), medico e testimone sotto protezione, che vive in una baita appartata con la figlia Anita (Juju Di Domenico). Claudia, infatti, è in attesa del processo che la vede testimone oculare di un omicidio di Camorra per mano di uno spietato boss. In valle sono arrivati anche Marco ((Marco Rossetti), ex marito di Claudia, e la sua nuova fidanzata, Irene (Caterina Shulha). C’è anche Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi), da poco rimasto vedovo, in vacanza con i figli Riccardo (Federico Russo) ed Elena. Giovanni ha un segreto: è il fratello del boss imputato nel processo è suo fratello. Pur avendo cambiato cognome e apparentemente vita, è ancora invischiato negli affari di famiglia: il clan gli ha chiesto di uccidere Claudia. Ma durante la valanga sua figlia Elena rimane seriamente ferita, e Claudia diventa la sua unica speranza

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2/Diretta 22 gennaio: Cristian ha un passato difficile

Black Out: vite sospese, anticipazioni secondo episodio

Ecco le anticipazioni del secondo episodio di “Black Out: vite sospese”, in onda questa sera su rai 1. Durante la valanga Riccardo è rimasto intrappolato con Anita in un crepaccio. Il figlio di Giovanni, riesce a tornare in albergo e a segnalare la posizione della ragazza. Una volta salva, Anita ritrova Lorenzo (Riccardo Maria Manera), il figlio dei proprietari dell’hotel con cui si frequenta all’insaputa della madre. Nonostante Claudia abbia salvato la figlia Elena, Giovanni è costretto a riprendere il piano omicida. Nel frattempo, Lidia (Aurora Ruffino), appuntato dei carabinieri, è costretta a fare i conti con la propria gravidanza, avendo scoperto che il padre del nascituro, il Maresciallo Piani, è morto a causa della valanga. Ora è lei l’unica rappresentante della Legge in tutta la Valle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA