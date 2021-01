Black Rain pioggia sporca/ Video, su La7 il film con Michael Douglas (25 gennaio)

Black Rain pioggia sporca va in onda su La7 per la prima serata di oggi, lunedì 25 gennaio, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola americana prodotta è realizzata nel 1989 da diverse case cinematografiche tra cui Paramount Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia di questo film con soggetto scritto da Craig Bolton e Warren Lewis i quali hanno sviluppato anche la sceneggiatura. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato Jan de Bont, gli effetti speciali portano la firma di Stan Parks i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Ellen Mirojnick. Nel cast sono presenti Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw, Yusuka Matsuda, Joh Spencer e Luis Guzman.

Black Rain pioggia sporca, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Black Rain pioggia sporca. Nick è un poliziotto di New York che da tanti anni svolge quest’attività e che nell’ultimo periodo è stato messo sotto inchiesta in virtù di uno stile di vita al di sopra dello stipendio che percepisce nelle vesti di agenti di polizia. Viene visto come una sorta di poliziotto corrotto, ma in realtà si è indebitato anche in virtù delle spese che deve sostenere per gestire il divorzio con la moglie. Una mattina mentre si trova insieme al suo collega di nome Charlie all’interno di un bar italiano, si rende conto che all’interno della struttura ci sono dei malviventi che fanno parte della mafia italiana e della mafia giapponese.

I due poliziotti facendo leva sulla loro esperienza, avevano visto giusto, in particolare qualche minuto più tardi fa irruzione nel locale un uomo di nome Sato il quale uccide alcuni componenti presenti nel tavolo vicino a quello di Nick per prendere una valigia il cui contenuto doveva essere estremamente prezioso. I due poliziotti a questo punto si lanciano all’inseguimento del giapponese e riescono ad arrestarlo Seppur con qualche difficoltà. Dopo averlo portato presso il dipartimento di polizia si scopre che l’uomo in realtà sia un componente della pericolosa mafia giapponese conosciuta come Yakuza. Il diretto superiore di Nick valutando la situazione e soprattutto quello che sta accadendo in fase di indagini sui comportamenti dello stesso poliziotto, decide di inviare Nick e Charlie in Giappone per consegnarlo alle forze dell’ordine nipponiche.

Secondo il superiore Questo potrebbe essere un modo ottimale per riuscire a sgombrare il campo da qualsiasi genere di dubbio sul conto di Nick. Tuttavia, la cosa sarà molto più problematica di come potrebbe apparire in quanto i due poliziotti non appena mettono piede sul territorio giapponese Dopo un lungo viaggio in aereo si ritrovano davanti a degli agenti falsi che prendono in custodia il pericoloso criminale. Dopo essersi resi conto del clamoroso errore commesso, si rivolgono al distretto di polizia locale e vengono incriminati per essere dei complici. Per dimostrare la loro integrità i due si occuperanno delle indagini per rintracciare nuovamente Sato ed arrestarlo.

