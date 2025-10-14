Il film "BlackBerry" racconta la storia del notissimo smartphone e degli uomini che ne sono stati gli ideatori

BlackBerry è un film che racconta la storia vera del primo smartphone: la pellicola ha come fonte di ispirazione il libro di Jacquie McNish e Sean Silcof “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry”. Il regista del film è Matt Johnson, che interpreta anche uno dei personaggi protagonisti, Doug Fregin, il quale è con Mike Lazaridis, interpretato da Jay Baruchel, all’origine del BlackBerry.

Il film fa vedere la prima fase che si può chiamare pionieristica dove Doug e Mike Lazaridis assieme a un buon numero di giovani ingegneri si divertono a cercare nuove strade nel mondo della comunicazione che la rendano sempre più globale. Tra questi giovani il più serio e quasi ossessionato dalla ricerca di tecnologie più avanzate è Lazaridis, mentre Doug si presenta come un personaggio che si prende gusto a inventare e vive questo dentro i rapporti con gli altri ricercatori ma in modo più disteso, tanto da riservare sempre una serata film.

A questa prima fase ne subentra una seconda, che è quella dell’affermazione del prodotto a livello commerciale ed è fondamentale l’entrata in scena di un terzo personaggio che di fatto diventa quello principale: si tratta di Jim Balsillie interpretato da Glenn Howerton, il quale piega quella allegra compagnia di strani ricercatori alle logiche del mercato.

In questa seconda parte si vede quindi l’affermazione del BlackBerry: da Waterloo in Canada sarà la Research in Motion (conosciuta con l’acronimo di RIM) a far diventare il primo smartphone con la tastiera un prodotto di successo. Qui si vede come sia la logica del mercato a determinare sia la ricerca, sia i rapporti: il film lo mostra nella sua spietatezza e questo è inquietante in quanto si capisce quello a cui porta una ricerca che abbia come metodo e come fine il guadagno.

Si vede, infatti, come quell’allegra compagnia di ricercatori diventa di fatto uno strumento del business. Così la storia documenta come l’affermazione del Blackberry abbia punte molto elevate, ma come finisca nel nulla perché con l’affermazione dell’iPhone il BlackBerry muore. Il film fa vedere come la caduta del BlackBerry sia preceduta da quella dei suoi uomini che perdono il rapporto con la realtà, perché di fatto erano entrati nella logica del capitalismo.

Questo film racconta una storia vera, lo splendore e la fine del Blackberry, e così fa vedere che quando il denaro diventa il motore della ricerca e della comunicazione viene perso l’umano. Così è un film che sfida a leggere quello che accade oggi nel mondo ormai apparentemente senza limiti della comunicazione, il pericolo che tutto venga assorbito dalla logica del mercato è quanto mai attuale, per arginarlo bisogna mantenere il rapporto con la realtà che garantisce una autentica comunicazione.

È un film che mette in guardia, così che abbiamo a non subire oggi le leggi del mercato e a cercare una comunicazione autentica che mantenga vivo l’umano.

