Blackout 3 si farà? “Pensata per chiudersi in due stagioni”: parla lo sceneggiatore Andrea Valagussa

Mancano pochi minuti al finale di stagione di Blackout 2 Le Verità Nascoste e dalle anticipazioni su come finisce si scopre che sarà una puntata in cui non mancheranno colpi di scena, suspence e mistero. Tuttavia la domanda che in molti si fanno in questo momento è se Blackout 3 si farà? Ci sarà una terza stagione della fiction di Rai1 con protagonista Alessandro Preziosi, Marco Rossetti ed Aurora Ruffino? Purtroppo le ultime notizie sono tutt’altro che confortanti soprattutto a giudicare delle ultime dichiarazioni raccolta da TvBlog dello sceneggiatore Andrea Valagussa.

Non sarà un finale di stagione ma un finale di serie. Lo sceneggiatore, infatti, ha rivelato che Blackout poggia su basi scientifiche molto verosimili trattando uno scenario possibile così come le vite ed il passato di tutti i personaggi e per questo motivo è stata ideata e strutturata in due stagioni con un filo logico molto solido, un racconto che alimentasse il mistero a poco a poco che si concluderanno con l’ultima puntata di questa sera: “Stasera finalmente questo accadrà. Verrà spiegato tutto e si giungerà al gran finale. Saprete cosa è successo fuori dalla valle e quale sarà il destino dei nostri amati eroi”. Insomma la risposta alla domanda se Blackout 3 si farà non può che essere negativa e non ci sarà un proseguo.

Blackout 3 Le verità nascoste non si farà: non ci sarà una terza stagione della fiction di Rai1

Lo sceneggiatore di Blackout Andrea Valagussa ha rivelato che Blackout 3 si farà aggiungendo anche: “La serie è stata pensata sin dall’origine con una struttura chiusa su due stagioni, un racconto che alimentasse il mistero a poco a poco – la prima puntata, del resto si chiude con lo sconvolgente suicidio di un cervo, e la prima stagione con l’Aurora boreale in Trentino – ma con il fermo proposito di giungere alla fine a dare tutte le risposte.” Tali dichiarazioni sono la conferma di quanto rivelato da Luca Barbareschi, durante la sua partecipazioni a Ballando con le stelle, secondo il quale la serie si sarebbe conclusa con la seconda stagione. I buoni ascolti ed i possibili intrecci di trama, tuttavia, sono l’unica speranza, flebile, circa un possibile cambio di rotta.