Blackout al Grande Fratello 2024, puntata a rischio?/ Alfonso Signorini: “Ci spostiamo in giardino!”

Grande Fratello 2024, colpo di… corrente durante la 44a puntata: blackout a Cinecittà

I colpi di scena al Grande Fratello 2024 non si smentiscono mai; sempre imprevedibili e inattesi, ma quello che si è abbattuto sulla 44a puntata del reality ha poco a che fare con le dinamiche dei protagonisti. La Casa più spiata d’Italia è attualmente al buio, totalmente. Più che colpo di scena, stavolta sarebbe il caso di parlare di colpo di corrente.

Il blackout al Grande Fratello 2024 – nel corso della diretta di questa sera – si è palesato durante la messa in onda di una clip dedicata a Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Il filmato è terminato anzitempo, proprio a causa della mancanza di corrente e costringendo i concorrenti ad andare per immaginazione.

Blackout al Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini rassicura: “Resistiamo indomiti…”

Inizialmente l’attenzione è stata rivolta alle dinamiche in essere, prontamente però la regia del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto una scritta in sovrimpressione spiegando ai telespettatori del blackout che ha colpito la Casa più spiata d’Italia. Dopo uno stacco pubblicitario è poi intervenuto Alfonso Signorini per spiegare la situazione sia al pubblico a casa che ai coinquilini. “C’è stato un blackout in tutta Cinecittà, sono saltate tutte le centraline elettriche. L’unica ancora funzionante è quella in giardino”.

Alfonso Signorini ha dunque elogiato gli addetti ai lavori che si sono subito mobilitati nell’allestire il giardino per proseguire la diretta della 44a puntata del Grande Fratello 2024, aggiungendo: “Come si dice in questi casi, ‘the show must go on’. Resistiamo indomiti, ci pieghiamo ma non ci spezziamo!”.











