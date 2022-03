Blackout Chernobyl, rischio nucleare?/ Ucraina: “fughe radioattive in Ue”. Ma l’Aiea…

UCRAINA: “ALLARME SULLA CENTRALE DI CHERNOBYL”

L’incubo di una contaminazione radioattiva nucleare potrebbe non rimanere solo un rimasuglio del lontano passato ma rappresentate un’inquietante effetto della già devastante guerra tra Russia e Ucraina nell’Est dell’Europa. Ieri l’annuncio del blackout elettrico nella centrale di Chernobyl ha scatenato il panico a livello internazionale, “smorzato” poi dall’intervento dell’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) che ha subito sottolineato come «non vi è nessun impatto sulla sicurezza della centrale».

Non tutti però sono concordi con la linea riportata dall’agenzia ONU: «Oggi la linea che connetteva la centrale nucleare di Chernobyl alla linea elettrica ucraina è stata danneggiata durante i combattimenti», spiega a “Le Iene” Dmitry Gumenyuk, responsabile della sicurezza nucleare e radiazioni dell’Ucraina. «Adesso la centrale è in blackout totale, senza elettricità», ribadisce allarmato Gumenyuk. La corrente non è stata staccata volontariamente e questo è una notizia tutt’altro che positiva: spiega ancora il responsabile nucleare ucraino, «la situazione è molto pericolosa perché ci sono scorie solide e scorie liquide e in caso di liquide devono esserci delle pompe per mantenere il raffreddamento». Ma durante un blackout come quello in corso ora a Chernobyl il rischio è che l’acqua possa surriscaldarsi ed evaporare: «e così potrebbe rilasciare il materiale radioattivo nell’atmosfera», ribadisce con grande preoccupazione Gumenyuk. Nel caso peggiore e nello scenario più orrendo possibile, ci si può trovare nel caso in cui l’uranio raggiunga il punto di fusione: a quel punto, «la situazione sarebbe come a Fukushima e dipendere dalle condizioni atmosferiche nel trasportare materiali radioattivi verso molto Paesi Europei».

ALLARME RADIOATTIVO A CHERNOBYL? DALL’ITALIA SI SMORZANO I TONI

Il responsabile dell’esercito ucraino lo dice apertamente, i rischi rientro il blackout di Chernobyl non si hanno solo per l’Ucraina ma anche potenzialmente per l’Italia, la Francia e in generale tutte le nazioni europee. Per chiudere immediatamente il problema occorre far tornare subito l’energia alla centrale e il tempo stringe in quanto il generatore (che funziona a diesel) ha un’autonomia di circa 48 ore. Se dal fronte Russia arrivano rassicurazioni sul totale controllo della situazione, da Kiev invece vengono lanciati appelli e allarmi perché la comunità internazionale intervenga subito. «Sto andando ad Antalya, nel sud della Turchia, per discutere la questione urgente di garantire la sicurezza degli impianti nucleari dell’Ucraina», ha spiegato stamane il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), l’italiano Rafael Grossi, dirigendosi verso la Turchia per incontrare i Ministri degli Esteri di Russia, Ucraina e di Ankara. «Dobbiamo agire ora!», spiega ancora Grossi riferendosi alla situazione attuale sia a Chernobyl che a Zaporizhzhia. Dall’Italia giungono però rassicurazioni circa il minor incubo rispetto ai proclami ucraini: «Non c’è niente di più difficile da nascondere della radioattività: la sensibilità degli strumenti è tale che captiamo persino l’isotopo Potassio 40 contenuto nelle banane, figuriamoci se può passare inosservata la dispersione di materiale radioattivo da una delle centrali ucraine», spiega all’ANSA Marco Ricotti, professore di Impianti nucleari al Politecnico di Milano, «è panico ingiustificato».

