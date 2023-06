Blackout dovuti al calore, saranno prevenuti nel 75% dei casi/ Lo studio: “Il gestore agirà in anticipo”

Una transizione energetica sostenibile è possibile ma non è ancora realtà. Per rendere sempre più ambientali i sistemi di produzione e distribuzione, riducendo le possibilità di blackout elettrici, Enea lavora insieme al Politecnico di Bari e all’Università Roma Tre nel progetto Rafael, sviluppando un sistema basato sull’IA per prevenire blackout causati da ondate di calore. Testato su grande rete di distribuzione elettrica nel Sud Italia, ha studiato i guasti nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, condizioni meteo e flussi di energia, con l’obiettivo di identificare le possibili correlazioni.

"Stop motori benzina impossibile entro 2035"/ Corte dei conti: "UE non può produrre batterie"

A Il Messaggero, Maria Valenti, responsabile del Laboratorio Enea Smart grid e reti energetiche, spiega che i blackout possono verificarsi in condizioni “Molteplici, come l’usura di specifici componenti o il sovraccarico della rete, quando in alcuni momenti c’è un carico ridotto rispetto al transito sulla linea, ma in questo studio abbiamo deciso di concentrarci sui fattori esterni legati all’influenza dei fenomeni climatici, nello specifico le ondate di calore. In città la rete è soggetta a maggiori sollecitazioni di carico, dovute all’aumento della domanda di energia elettrica concentrata in particolare nelle ore più calde della giornata, a causa del maggiore utilizzo degli impianti di climatizzazione”. Esiste dunque una correlazione ma per lo studio anche l’umidità potrebbe avere un impatto.

“Ricatti da Timmermans su legge green Ue”/ Dopo Germania anche la Svezia: “gioco sporco della Commissione”

“Così riusciremo a prevenire i guasti”