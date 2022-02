Blackout e aerei in tilt a causa del Sole/ Meteo spaziale, danni da miliardi di euro

Il meteo spaziale è il poco noto responsabile di numerosi problemi e anomalie nel mondo: si va dai blackout alle comunicazioni interrotte, passando per il traffico aereo e i navigatori in tilt, con ripercussioni anche sul mondo animale e sui satelliti scientifici e commerciali. I rischi dello Space Weather sono dettati dall’attività del Sole, che sulla Terra ha il potere di provocare danni stimati in centinaia di miliardi di euro.

In riferimento a questo argomento, l’agenzia stampa nazionale Adnkronos ha riportato le parole di Umberto Villante, presidente di Swico e professore emerito del Dipartimento Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università degli Studi de L’Aquila: “Negli ultimi decenni, in conseguenza del crescente impatto socio-economico di alcune manifestazioni dell’attività solare, si è progressivamente sviluppata una nuova disciplina, identificata come space weather, tradotta abitualmente in italiano come ‘meteorologia spaziale’, che studia questi fenomeni con l’obiettivo di cercare di mitigarne gli effetti e di sviluppare efficaci modelli di previsione”.

METEO SPAZIALE, VILLANTE: “RICORDIAMO COSA ACCADDE NEL 1989…”

Ancora su Adnkronos, il professor Villante, a proposito del meteo spaziale, ha chiarito che le attività solari interagiscono con l’ambiente circumterrestre, innescando processi in grado di generare notevoli inconvenienti tecnologici e sociali sulla Terra. In conseguenza del progressivo e crescente utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate, molto sensibili alle manifestazioni dell’attività solare, sempre più frequentemente, si registrano difficoltà nelle comunicazioni, problemi nel controllo del traffico aereo, interruzioni nella distribuzione di energia elettrica, danni ai satelliti di ogni tipo e tutta una serie di altri inconvenienti. Il tutto “in conseguenza di eventi quali brillamenti solari, esplosioni di massa della corona, emissione di particelle energetiche, un complesso di fenomeni questo che viene abitualmente denominato come ‘tempesta solare’, oltre all’innesco di tempeste geomagnetiche o di meravigliose manifestazioni aurorali”.

Una prima dimostrazione di questo ci fu nel marzo del 1989, durante un periodo di forte attività del nostro Sole, in cui “rilevanti flussi di particelle energetiche che raggiunsero lo spazio circumterrestre, la ionosfera fu altamente perturbata e molte aurore furono visibili in tutto il pianeta, fino a latitudini estremamente basse. Le conseguenze tecnologiche e socio-economiche furono davvero rilevanti: molte sonde artificiali ebbero notevoli problemi, sia di assetto sia di funzionamento, le radiocomunicazioni furono a lungo interrotte in vaste regioni del pianeta e i radar furono oscurati dalla comparsa di moltissime identificazioni anomale. In Québec, correnti spurie danneggiarono le reti elettriche lasciando al buio oltre sei milioni di cittadini per molte ore – con blocco di porte, ascensori, trasporto metropolitano, blackout nelle industrie, problemi per gli ospedali, segnaletica stradale in tilt – paralizzando alcuni aeroporti, con una perdita di potenza di 20000 Megawatt”.



