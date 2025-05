Un sabato decisamente movimentato quello vissuto in Francia a causa di un blackout. Come riferito dai media d’oltralpe, a cominciare da franceinfo e Le Monde, nel dipartimento delle Alpi Marittime si è verificata una grave interruzione di corrente, così come fatto sapere attraverso X (ex Twitter) da parte della prefettura locale.

Stando a quanto spiegato dal gestore della rete elettrica Enedis, così come spiegato da RTE, sarebbero almeno 160.000 le case senza elettricità, e quasi sicuramente si tratterebbe della conseguenza di un atto doloso che si è verificato nella notte passata, fra venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025. Il riferimento è a due incendi dolosi che hanno interessato la centrale elettrica di Saint-Cassien a Tanneron, dopo di che, nella mattinata di oggi, sarebbero stati tranciati dei tralicci delle linee ad alta tensione nei comuni di Villeneuve-Loubet, Mougins e Cagnes-sur-Mer, così come comunicato dal ministero dell’interno.

BACKOUT IN FRANCIA, GLI INTERVENTI DEI POMPIERI

Eventi che hanno obbligato le autorità a intervenire, a cominciare dai vigili del fuoco, che hanno preso in carico l’incendio delle centrale elettrica, nel frattempo si è verificato il blackout, una massiccia interruzione di corrente che ha colpito diverse città della regione, a cominciare da Cannes, dove tra l’altro è in corso il celebre festival: oggi pomeriggio è in programma la cerimonia conclusiva con la consegna delle Palme d’Oro, ma non è ben chiaro se l’evento si svolgerà regolarmente alla luce di quanto accaduto.

Franceinfo fa sapere che la proiezione del film Sirat è stata interrotta sulla Croisette, di conseguenza la situazione è in divenire e va aggiornata di ora in ora. A complicare la situazione anche i semafori, che sono spenti dalle ore 10:00 di stamane e che stanno creando non pochi disagi alla circolazione delle auto in città.

BACKOUT IN FRANCIA, COSA STA SUCCEDENDO A CANNES

Al momento le autorità sono entrate in azione con dei generatori per poter tenere in funzione il palazzo del Festival di Cannes, ma non è da escludere che la corrente possa tornare al più presto: “I servizi RTE, Rete di Trasmissione dell’Elettricità, stanno attualmente lavorando per ripristinare la situazione. Si prega di prestare attenzione durante gli spostamenti”, ha fatto sapere la prefettura delle Alpi Marittime su X.

Secondo gli organizzatori, comunque, la cerimonia di chiusura è prevista alle ore 19:00 di questa sera e si terrà in “condizioni normali”, anche perchè, come detto sopra, il Palais des Festivals è “passato a un sistema di alimentazione elettrica indipendente”. Gli organizzatori hanno anche fatto sapere che: “Le proiezioni previste al Cineum sono temporaneamente interrotte e riprenderanno non appena la corrente elettrica sarà ripristinata”. Da segnalare che anche la rete telefonica e quella internet risultano essere attualmente interrotte, disagi su disagi per la popolazione di Cannes e non solo.