Blackout in Sudamerica: in milioni al buio/ Argentina, Uruguay e Brasile senza luce

Un maxi blackout elettrico ha colpito buona parte del Sudamerica lasciando al buio milioni di persone. Un guasto nel sistema di interconnessione elettrica, ha fatto saltare la corrente coinvolgendo diversi paesi tra cui l’Argentina, il Cile, l’Uruguay, il Paraguai e buona parte del Brasile. A riferire del grande disagio, come spiega Agi.it, è stata la stessa società di fornitura elettrice Edesur Argentina, attraverso un tweet. L’interruzione di corrente, spiegano i media locali, sarebbe avvenuta poco dopo le 7.00, ovvero le 14.00 in Italia e questo ha chiaramente avuto un forte impatto anche sulla circolazione, portando all’interruzione dei treni e dei segnali stradali. Tutto, di conseguenza, è andato letteralmente in tilt. Al momento le informazioni sono ancora scarne. La Bbc ha confermato il coinvolgimento del blackout anche per Brasile e Paraguay, che in un primo momento non erano stati citati, ma altri media dell’America Latina parlano anche di guasti presenti in Cile.

BLACKOUT IN SUDAMERICA: 50 MILIONI DI PERSONE AL BUIO

Non sono ancora chiare le cause del maxi blackout elettrico che ha lasciato letteralmente al buio l’America Latina in seguito ad un guasto segnalato dalla società di fornitura dell’energia elettrica. Come riferisce sempre l’Agi, un funzionario del ministeri dell’Energia argentino ha dichiarato al New York Times che le cause non sarebbero ancora state rese note. Il blackout potrebbe portare a molti più ampi disagi anche di natura politica. Basti pensare che non avrebbe risparmiato neppure le province di Santa Fe e San Luis dove sono in programma le elezioni amministrative proprio nella giornata di oggi. La mancanza di segnaletica elettrica ha poi provocato una serie di problematiche alla viabilità nell’intera regione di Buonos Aires. In generale, i disagi sono chiaramente di enormi proporzioni se si pensa che solo in Argentina e Uruguay il numero di abitanti supera i 48 milioni.

