Blackout totale a Cuba / EFE News chiarisce ogni dubbio: guasto alla linea

Blackout totale nell’isola di Cuba. Lo si apprende tramite il profilo Twitter di Geo Political Center, che attorno alle 19.30 italiane ha diffuso la notizia. Inizialmente ignote le cause del blackout, solo in un secondo momento Lorena Cantó, responsabile dell’agenzia di stampa EFE NEWS, ha chiarito l’accaduto. Si tratterebbe di un semplice malfunzionamento nella rete di comunicazione. Un guasto dunque avrebbe mandato in tilt internet per un paio d’ore, come spiegato dalla giornalista di EFE Noticias. Stando a quanto si apprende, i disagi segnalati non sarebbero durati a lungo e avrebbero riguardato semplicemente l’accesso ad internet. La situazione sembra essere tornata alla normalità grazie al lavoro dei tecnici che in queste ore hanno lavorato per ripristinare i collegamenti nel minor tempo possibile. Il blackout totale, seppur non prolungato, ha coinvolto tutta l’isola di Cuba e ha generato diversi malfunzionamenti. I collegamenti sono saltati e solo su Twitter sono iniziati a circolari vaghi aggiornamenti sull’accaduto. Dopo due ore – fa sapere Lorena Cantò – c’è stato il ripristino di tutti i servizi. Su Twitter gli internauti seguono con attenzioni eventuali altri aggiornamenti.

