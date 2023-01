Blackout Vite sospese/ Anticipazioni 30 gennaio: Lorenzo crede che Giorgio abbia…

Blackout – Vite sospese, anticipazioni terza puntata 30 gennaio: chi ha ucciso Max?

La terza puntata di Blackout – Vite sospese sconvolge i protagonisti: è chiaro che tra loro si nasconde un assassino. La fiction Rai va in onda stasera 30 gennaio con un nuovo appuntamento al cardiopalma. Blackout – Vite sospese segue l’appassionante quanto drammatica storia di un gruppo di persone bloccate in un rifugio in seguito ad una valanga. Paura, speranza e sopravvivenza sono le componenti fondamentali di questa storia, che vede un cast corale; tra loro Alessandro Preziosi, Marco Rossetti, Aurora Ruffino e Federico Russo.

Nella terza puntata di stasera, l’omicidio di Max sconvolge l’hotel e i sopravvissuti hanno un’ulteriore conferma che tra loro si nasconde un killer. La tensione è alle stelle, non solo per via di questo, ma anche perché il cibo e il carburante inizia a scarseggiare: come faranno ad andare avanti? Giovanni suggerisce un modo per alleviare la tensioni: iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Il gruppo decide così di disperdersi. Mentre sta controllando una baita, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Poi ascolta una conversazione in cui apprende che sul corpo senza vita di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, il vecchio montanaro. Lorenzo crede di aver trovato l’assassino e si reca da lui per affrontarlo…

Blackout – Vite sospese, trama terza puntata: Lorenzo crede che Giorgio sia l’assassino, ma…

Secondo le anticipazioni della terza puntata di Blackout – Vite sospese, Lorenzo crede che Giorgio abbia ucciso Max. Gli basta questo per convincersi che sia lui l’omicida e che potrebbe colpire ancora. Faccia a faccia con il vecchio montanaro, Lorenzo gli punta la pistola contro e sta quasi per premere il grilletto, ma viene fermato da Anita, che gli impedisce di compiere un atto criminoso di cui poi potrebbe pentirsene. Giorgio protesta e si ritiene innocente, ma il gruppo di sopravvissuti, in balia del freddo e della morte, non si fida, quindi lo segregano in hotel per tenerlo sotto controllo.

Nel frattempo, Hamid non si trova più da nessuna parte e Karim scopre che è scomparso da casa sua. Lara si offre di aiutarlo nelle ricerche, e a lei si unisce anche suo padre Umberto. Poi accade qualcosa nella cella di Giorgio. Durante la notte, all’insaputa di tutti i sopravvissuti, qualcuno gli fa visita, ma il motivo per cui si trovi lì è un mistero: quali sono le sue intenzioni? E chi è questo personaggio?











