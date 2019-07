Blade, il reboot Marvel con Mahershala Ali/ Il 2 volte premio oscar “erede” di Snipes

Il prossimo Blade sarà Mahershala Ali. Il reboot del supereroe metà umano e metà vampiro, che ha spopolato nei cinema fra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, sarà firmato dalla Marvel Cinematic Universe, e farà parte della cosiddetta fase 4 dei film dei mitici supererore M. La fase tre si è infatti chiusa con “Spider-man: home coming”, nelle sale cinematografiche in questi giorni, e a breve inizierà quindi un altro capitolo della saga degli amatissimi eroi dotati di superpoteri. Tornando a Blade, il due volte premio oscar star di Green Book e Moonlight, ma anche di True Detective, e già facente parte dell’universo Marvel nella parte del cattivo di Luke Cage (altra recitazione sublime), andrà quindi a sostituire Wesley Snipes. Il progetto è stato annunciato nelle scorse ore da Kevin Feige, anche se per ora non è stato svelato molto sulla nuova pellicola, a cominciare dalla data prevista per il debutto al cinema.

BLADE, IL REBOOT MARVEL CON MAHERSHALA ALI

Blade, per chi non lo avesse mai visto, è un personaggio dalle sembianze umane che racchiude dentro di se un’anima di vampiro, ma invece di schierarsi con i “cattivi”, i vampiri appunto, decide di cacciare questi ultimi con la sua spada affilata, rinnegando in parte le sue origini. La storia del nuovo Blade non riprenderà quella dei vecchi film, e sarà di fatto inedita, anche se ovviamente riprenderà il personaggio così come lo conosciamo, quindi molto cupo, con gli occhiali da sole e le sue armi bianche. Non è stato ancora annunciato il nome del regista, ne tanto meno degli sceneggiatori al lavoro sul film, che potrebbe uscire molto probabilmente fra il 2021 e il 2022, visto che per l’anno prossimo, e l’altro ancora, sono già in cantiere nuove pellicole Marvel. La cosa certa, in attesa di ulteriori dettagli, è che il reboot di Blade ha suscitato grandissimo entusiasmo, soprattutto fra coloro che hanno apprezzato le precedenti pellicole della New Line.

