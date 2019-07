Blade Runner/ Su Iris il film cult di Ridley Scott con Harrison Ford (19 luglio)

Blade Runner: il capolavoro diretto da Ridley Scott, andrà in onda venerdì 19 luglio alle 23.15 sul canale Iris. Thriller di fantascienza del 1982, è tratto da un romanzo di P. Dick. Tra i nomi che compaiono spuntano sicuramente quello del grande Harrison Ford (Rick), Sean Young (Rachel), Rutger Hauer (Roy), Edward James Olmos (Gaff), Daryl Hannah (Pris) e altri. La colonna sonora è affidata alla maestria di Vangelis, noto per aver composto le musiche per altri capolavori come Momenti di Gloria e Alexander. Una pellicola che ha scritto la storia del cinema e che nel 2007 l’American Film Institute l’ha posizionata al 97º posto nella classifica AFI’s 100 Years… 100 Movies.

BLADE RUNNER, LA TRAMA

La pellicola è ambientata a Los Angeles proprio nel 2019, Rick Deckard, un cacciatore di taglie, per la precisione di “replicanti” fa inoltre parte dell’unità Blade Runner, dalla quale viene inviato per recuperare dei replicanti che ormai sono fuori controllo. Assieme a Gaff, suo collega ma non proprio amico, va sul luogo dell’avvistamento, forte del test per verificare se effettivamente si tratti di un replicante o meno (il Voight-Kampff), scoprendo che anche la sua segretaria Rachel non è umana. In seguito la stessa replicante scopre di non esserlo e scappa. Intanto Deckard rintraccia Zhora, un’altra replicante e riesce finalmente a ritirarla, mentre, ritrovando Rachel, si innamorerà di essa. Non esistendo una possibilità di prolungamento della vita dei replicanti, il protagonista comincia una lotta con gli ultimi rimasti, finendo anche sospeso su una trave nel vuoto, ma viene salvato dal non umano Roy. Alla fine del film viene posto un dubbio all’osservatore, ovvero che lo stesso Deckard possa essere un replicante.

