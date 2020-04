Blade Runner/ Video, su Italia 1 il film con Harrison Ford di Ridley Scott

Blade Runner va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 23:55. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1982 grazie ad una coproduzione tra Stati Uniti d’America e a Hong Kong che ha visto alla regia Ridley Scott con soggetto tratto dal romanzo Il cacciatori di androidi di Philip K. Dick mentre la sceneggiatura porta la firma di Hampton Fancher e David Webb Peoples. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Marsha Nakashima, le musiche della colonna sonora sono state composte dai Vangelis mentre i costumi indossati sono di Michael Kaplan e Charles Knode. Nel cast figurano tra gli altri Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah e Brion James.

Blade Runner, la trama del film

Ecco la trama di Blade Runner. Ci troviamo nella città di Los Angeles nell’anno 2019 in una situazione molto differente da quella che è stata effettivamente. In particolare, la città di Los Angeles è diventata una sorta di deserto all’interno del quale esiste un’importante società di elettronica che ha sviluppato un programma grazie al quale è stato possibile progettare e creare degli umanoidi ossia dei robot replicanti del tutto uguali in superficie agli uomini, ma evidentemente formati da circuiti e parti in metallo. A differenza dell’uomo, gli umanoidi creati da questa società hanno una durata di vita di soltanto 4 anni e soprattutto sono stati creati per essere degli schiavi che vengono utilizzati per la realizzazione delle grandi opere del mondo. Inoltre questi schiavi vengono portati su alcune basi spaziali per costruire delle strutture destinate al futuro dell’umanità che evidentemente galleggiano tra i pianeti.

In ragione di un tentativo di ammutinamento di rivoluzione da parte di questi umanoidi, sulla terra è stata inserita una legge attraverso la quale viene vietata la presenza di qualsiasi forma di umanoide in maniera tale da evitare qualsiasi problematica. Tuttavia quattro potenti umanoidi riescono a fuggire dalla loro base spaziale e soprattutto riescono a mettere piede sulla terra rifugiandosi in una zona particolarmente protetta.

A questo punto per fermare gli umanoidi che sono alla ricerca del loro costruttore in maniera tale che possa migliorare le loro specificità e soprattutto allungare la loro esistenza, viene richiamato un ex capo di pulizia che si è sempre fatto apprezzare per le sue competenze e capacità. Insomma ci sarà una violenta guerra che vedrà da una parte gli umani, dall’altra gli umanoidi con in ballo il futuro della terra e probabilmente dello stesso universo.

Video, il trailer di Blade Runner





© RIPRODUZIONE RISERVATA