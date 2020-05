Blade Runner/ Video, su Italia 1 il film con Harrison Ford (oggi, 6 maggio 2020)

Pubblicità

Blade Runner va in onda su Italia 1 per la seconda serata oggi, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 23:40. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1982 grazie ad un coproduzione internazionale tra Hong Kong e Stati Uniti d’America con la regia di Ridley Scott su soggetto scritto da Philip K Dick mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra Hampton Fancher e David Webb Peoples. I costumi di scena indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati realizzati da Michael Kaplan, le musiche sono dei Vangelis mentre nel cast sono presenti tra gli altri Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Morgan Paull e Brion James.

Blade Runner, la trama del film

In Blade Runner ci troviamo nella città di Los Angeles in un futuro molto differente da quello attuale nel quale l’uomo ha deciso di far leva sulla tecnologia per rendere la vita maggiormente confortevole. In particolare per poter eseguire tutti i lavori definiti usuranti e soprattutto per effettuare azioni particolarmente pericolose è stato possibile realizzare progettare dei robot chiamati i replicanti. Oltre ad essere realizzati con l’utilizzo di alcune straordinarie leghe metalliche, hanno una fisionomia del tutto simile a quella dell’uomo. Non solo questi robot possono disporre su capacità fisiche molto più elevate rispetto a quelle dell’uomo ma possono contare anche sulla possibilità di ragionare e anche di avere emozioni.

La società che si è occupata del progetto della realizzazione dei replicanti ha voluto però tutelare il futuro dell’umanità imponendo ai replicanti la possibilità di vivere soltanto per 4 anni. Una situazione vissuta non in maniera soddisfacente all’interno della stessa comunità dei replicanti ed in particolar modo con 6 modelli più evoluti dal punto di vista tecnologico che riescono a scappare nella speranza di poter allungare la loro longevità e soprattutto di poter avere una vita del tutto simile a quella dell’uomo. Le forze dell’ordine ma anche i dirigenti della stessa compagnia che ha realizzato i replicanti preoccupati soprattutto della possibilità che questi possano organizzare una sorta di rivoluzione che possa portare alla fine del genere umano decidono di chiamare ad occuparsi della vicenda una sorta di cacciatore di taglie conosciuto con il nome di Blade Runner. Toccherà a lui rintracciare i replicanti che sono scappati dal campo in cui dovevano occuparsi e alcuni lavori e quindi devi portarli e nella sede societaria o magari distruggerli e metterli fuori uso. Tuttavia la vicenda ad un certo punto prenderà una piega assolutamente sorprendente ed imprevedibile.

