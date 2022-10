Blade: trinity/ Su Italia 1 il film con Wesley Snipes e Ryan Reynolds

Blade: trinity, film di Italia 1 diretto da David S. Goyer

Blade: trinity, a metà tra l’azione e l’orrore, il film del 2004 va in onda a partire dalle 23,20 oggi, 28 ottobre, su Italia 1. Si tratta dell’ultimo capitolo della saga dedicata al personaggio di fumetti della Marvel, iniziata con 1998 con Blade e a cui ha fatto seguito Blade II nel 2002.

La regia è di David S. Goyer, il cast comprende gli attori: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey e Domenic Purcell. Kris Kristofferson e Wesley Snipes hanno già fatto parte del cast dei precedenti capitoli. Le musiche sono affidate al compositore di colonne sonore tedesco Ramin Djawadi.

Blade: trinity, la trama del film

La narrazione del film Blade: trinity è sempre incentrata sulle gesta di Blade, il cacciatore di vampiri, che questa volta deve affrontare un gruppo ala ricerca di una vecchia tomba in Siria allo scopo di trovare Dracula. Purtroppo, Blade viene incastrato dai vampiri e accusato della morte di un loro famigliare dalle sembianze umane. Gli agenti federali, intanto, trovano il suo nascondiglio e uccidono il suo caro amico e mentore Whistler, provocando la sua disperazione e la sua resa.

Alcuni membri dell’FBI, i cosiddetti famigliari, sono pronti a consegnare il Diurno ai loro padroni, ma viene salvato dalla figlia del suo caro amico, Abigail e un suo amico, Hannibal King. I due ragazzi, desiderosi di vendetta, lo invitano ad unirsi a loro nella caccia ai vampiri. Grazie a loro, Blade, viene a conoscenza che una nemica di King, è riuscita a rianimare Dracula per impossessarsi dei suoi poteri e riuscire a curare i vampire dalle loro debolezze.

Infatti, il DNA di Dracula non è contaminato e può sopravvivere alla luce del sole mutando il proprio aspetto. Il gruppo di cacciatori, intanto, è riuscita a realizzare un’arma in grado di uccidere il patrimonio genetico dei vampiri, ma hanno la necessità di avere del sangue puro per aumentare l’efficacia. Dracula è molto disgustato sia dagli umani che dai vampiri più moderni e desidera confrontarsi solo con uno alla sua altezza. Per questo, decide che Blade sarà la sua prossima vittima designata.











