Blaise Flannery/ Chi è la figlia di Susan, nota per il ruolo di Stephanie Forrester

Blaise Flannery è l’unica figlia di Susan Flannery, l’attrice nota come Stephanie Forrester in Beautiful. Non si tratta di una figlia naturale, ma adottiva, apparsa al fianco della madre solo in un’occasione pubblica, nell’ormai lontano 2005. Della vita personale dell’attrice non si sa molto: alcune voci di corridoio parlano di una sua lunga relazione con la migliore amica Fannie Flagg, vissuta però lontano dai riflettori. Dall’87 in poi infatti la Flannery non è mai stata vista in compagnia di un uomo e i rumors riguardo alla sua presunta omosessualità non hanno tardato ad emergere. Di Blaise invece sappiamo poco e nulla, se non che ha creato una famiglia tutta sua ed ha avuto a sua volta una figlia. Le tre donne di casa Flannery vivono in Australia: Blaise si è occupata della madre fin da quando è emersa la sua malattia, che l’ha spinta a lasciare la carriera d’attrice.

Blaise Fannery, la figlia di Susan ha partecipato a Beautiful

Non tutti sanno che Blaise Flannery, la figlia adottiva di Susan Flannery, ha partecipato a sua volta ad alcune riprese di Beautiful. In quegli anni la madre era ancora Stephanie Forrester, il pilastro dell’azienda di moda e dell’intera famiglia che porta il cognome del primo marito. Sia Blaise che la figlia di quest’ultima infatti, ha rivelato l’attrice tempo fa a Tv Guide, sono state convocate come comparse nella soap opera. In particolare in alcune scene girate durante un viaggio in Australia. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Susan Flannery sarà uno dei volti che vedremo a Verissimo, grazie ai videomessaggi inviati dal cast storico in occasione del 30° anniversario della nota soap. Di Blaise sappiamo invece che è molto giovane, attorno ai 33 anni e che ha deciso molti anni fa di trasferirsi a Sidney con il suo ragazzo dell’epoca, un giornalista sportivo del posto. “Blaise è figlia unica, ma è come se fossero in due, più che sufficiente”, ha detto l’attrice tempo fa a Now to Love, “è arrivata nella mia vita e per me è stato un dono divino. […] Ho incontrato la famiglia del suo ragazzo e sono persone adorabili, ma sono tutti psicologi, quindi devo stare molta attenta a quello che voglio dire”.



