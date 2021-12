Blanca 2, anticipazioni: ci sarà?/ Il produttore: “Stiamo lavorando alla seconda stagione”

Blanca 2: ottimi ascolti per la prima stagione

Questa sera, martedì 21 dicembre, si conclude la fiction “Blanca”, liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Nel finale di stagione scopriremo se la protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, cadrà vittima della trappola di Nanni oppure riuscirà a capire tutto e salvarsi? Ma non solo, perché i colpi di scena non mancheranno. Intanto i fan della serie si chiedono se ci sarà una seconda stagione di “Blanca”. Stando dagli ottimi risultati in termine di ascolti, ci sono buone possibilità che la fiction venga rinnovata. Inoltre la scrittrice Patrizia Rinaldi ha pubblicato quattro indagini con protagonista Blanca, l’ultima “La danza dei veleni” è uscita nel 2019. Non mancherebbe, quindi il materiale a cui ispirarsi, per un nuovo ciclo di episodi.

BLANCA, FICTION RAI/ Diretta e anticipazioni ultima puntata: lo zio di Blanca mente?

Anticipazioni Blanca 2: confermata la seconda stagione

In una recente intervista a Repubblica Luca Bernabei, produttore e amministratore delegato di Lux Vide, ha confermato che ci sarà “Blanca 2”: “Stiamo già lavorando alla seconda stagione. Ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato Don Matteo, il detective dell’anima”. I fan della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno possono dormire sonni tranquilli, Blanca tornerà. Ovviamente bisognerà aspettare il finale di stagione per capire se rivedremo tutti i protagonisti e quale linea narrativa prenderà la seconda stagione di “Blanca”: si parlerà ancora dell’omicidio della sorella o il caso verrà chiuso definitivamente? Appuntamento questa sera, martedì 21 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 per scoprire cosa succederà nell’episodio dal titolo “Tornando a casa“.

LEGGI ANCHE:

Linneo, cane Blanca/ Il bulldog della fiction si chiama Fiona: "Nata per il set"ANTICIPAZIONI BLANCA ULTIMA PUNTATA/ La verità su Nanni e la storia con Liguori

© RIPRODUZIONE RISERVATA