Blanca 2, anticipazioni ultima puntata 9 novembre/ Resa dei conti nel finale di stagione

Blanca 2: anticipazioni ultima puntata 9 novembre

La seconda stagione di Blanca si avvia alla conclusione. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno ha convinto nuovamente i telespettatori di Raiuno che ora attendono di scoprire come si concluderanno le vicende che hanno animato tutte le puntate. I colpi di scena nella fiction non sono mancati. Tra i tanti quello che ha regalato Nadia, la mamma di Blanca che, non solo è complice e amante di Polibomber, ma sta anche seminando il panico a Genova agendo contro la polizia di cui la figlia è consulente.

Una situazione sempre più difficile per Blanca che, nel corso dell’ultima puntata in onda giovedì 9 novembre, sarà chiamata ad una scelta che potrebbe cambiare la sua vita. Blanca, infatti, avrà un unico obiettivo: arrivare alla verità sull’attentatore. Per farlo, la Ferrante sembra disposta davvero a tutto e, nel finale di stagione, le sue scelte lasceranno senza parole i telespettatori.

Il finale di stagione di Blanca 2

Nell’ultima puntata di Blanca 2 dal titolo “La bomba“, i protagonisti saranno chiamati ad una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare alla verità che continua ad ossessionare Blanca che, pur di arrivare alla verità, sembra disposta anche a superare tutti i suoi limiti mettendo così in pericolo la propria incolumità.

Il tempo è davvero poco e per arrestare Polibomber è necessario affrettarsi o si rischierà una strage. I pericoli, tuttavia, sono tanti. Di fronte alla titubanza delle forze dell’ordine, però, Blanca non si arrenderà e sarà disposta a portare avanti da sola le indagini pur di arrivare alla verità.

