Blanca 3 è tratto da una storia vera? Cosa sappiamo sulla fiction di Rai 1 ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi e com'è nato il personaggio di Blanca

Blanca 3 è una storia vera? Cosa sappiamo sulla fiction di Rai 1

Tutto pronto per il debutto di Blanca 3, la terza stagione della fiction che torna in onda da questa sera, lunedì 29 settembre 2025, come sempre in prima serata su Rai 1. Una storia che vede protagonista il personaggio di Blanca, interpretato dall’attrice Maria Chiara Giannetta, nei panni di una consulente della Polizia di Stato specializzata nella decodifica di file audio e nell’analisi di dettagli, come suoni e rumori, che spesso sfuggono ai più.

Un talento naturale per la giovane detective rimarcato ancor più dalla sua cecità; al suo fianco, infatti, ad aiutarla nei casi e a farle da supporto nei momenti difficili c’è l’affezionatissimo cane guida Linneo, che purtroppo non vedremo più in questa terza stagione.

Il crime di Rai 1 è ormai diventato un vero e proprio fenomeno, ma Blanca 3 è ispirato ad una storia vera o è frutto della fantasia dei sceneggiatori? Una domanda che molti telespettatori si pongono, e che trova risposta nei romani della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi…

Blanca 3, nessuna storia vera: ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi

Blanca 3, così come tutte le stagioni della fiction di Rai 1, è infatti liberamente tratta dagli omonimi romanzi di Patrizia Rinaldi, scrittrice di origini napoletane, ed è stata prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La serie, dunque, non è basata su una storia vera ma è stata ispirata dai racconti della scrittrice che, nei suoi romanzi, ha ideato il personaggio di Blanca, detective ipovedente della provincia di Genova.

Come nella maggior parte dei casi, quando si tratta di trasposizione cinematografica o televisiva ispirata a romanzi e racconti, anche in questo caso vi sono alcune differenze tra i romanzi della scrittrice e la fiction Rai. Dalla location – il commissariato di Pozzuoli nel romanzo, quello di Genova nella fiction – all’età della protagonista.

Nel romanzo, infatti, Blanca viene descritta come una donna di circa 40 anni dalla carriera ormai già ben avviata come detective; nella fiction, invece, la protagonista entra nel commissariato di polizia di Genova inizialmente in veste di stagista, per poi diventare consulente ufficiale nel corso della seconda stagione.