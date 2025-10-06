Blanca 3 incinta: il padre è davvero Domenico Falena? Michele Liguori è geloso: Anticipazioni, colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate

Sta andando in onda la seconda puntata di Blanca 3 con protagonista Maria Chiara Giannetta e continuano i colpi di scena e risvolti inaspettati e spiazzanti. Blanca ha scoperto di essere incinta e, colpo di scena clamoroso, il figlio non è dell’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) di cui la consulente di polizia è innamorata da sempre ma di Domenico Falena (Domenico Diele) un contractor con il quale ha collaborato ad un indagine finendo poi in una notte di passione. Dopo aver scoperto di essere incinta Blanca ha sin da subito che il bambino fosse il contractor ma è davvero Daniele Falena il padre del figlio di Blanca?

Al momento le anticipazioni Blanca 3 non si spingono oltre ma lasciano intendere che nelle prossime puntate ci saranno dei colpi e magari verrà fuori un’altra verità. Nel frattempo, tuttavia, sui social è scoppiata la protesta e a molti non è per nulla piaciuto la piega che sta prendendo la trama. Su Instagram si legge: “Ma il padre non può essere Falena!! Blanca ha guardato il calendario e con Falena è stata 1/2 giorni prima di fare il test!!”; “già mi avete rovinato tutto”, protesta qualcuno. “Io non HO PAROLE!!!! MA proprio NON VOGLIONO Blanca e Liguori insieme”; “E chi se l aspettava blanca incinta??? Ma se proprio proprio doveva aspettare un bambino il padre doveva essere Liguori❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂 Liguori Forever ❤️”.



Blanca divisa tra Michele e Domenico, che scelta farà? Anticipazioni Blanca prossime puntate

Nel frattempo dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che nelle prossime puntate continuerà il traingolo tra Blanca, Michele Liguori e Domenico Falena. Domenico e Blanca continuano a lavorare insieme anche ad un nuovo caso e la loro sintonia crescerà sempre di più con grande disappunto di Eva Faraldi (Matilde Gioli) capo di Domenico e che è innamorata di lui che deciderà di affidargli un caso lontano da Genova per dividerli. E non è tutto, dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che Liguori cercherà di stare vicino a Blanca, ma si accorgerà di non essere l’unico: anche Domenico le fa spesso visita per aggiornarla sul caso del bambino scomparso, su cui finirà per fare delle scoperte inaspettate. Michele sarà geloso del rapporto tra i due e di questa gelosia si accorgerà anche Veronica, fidanzata di Liguori che metterà in crisi il loro rapporto. L’appuntamento con la fiction Blanca è per ogni lunedì in prima serata su Rai 1.