Blanca 3: morte cane Linneo, choc di Blanca incinta e triangolo con Domenico e Liguori: Top e flop fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta

Blanca 3: dalla morte del cane Linneo alla scoperta choc di Blanca incinta: cos’è piaciuto (e cosa no) di questa stagione

Manca poco all’ultima puntata di stagione che andrà in onda questa sera, 3 novembre 2025, in prima serata su Rai1 e dalle anticipazioni Blanca 3 sul grand finale di stagione si scopre che non mancheranno i colpi di scena, molte questioni troveranno risposta mentre altre, invece, rimarranno in sospeso. Quel che è certo, tuttavia, è che questa stagione ha colpito in maniera molto positiva il pubblico che l’ha seguita con una media del 23% di share, addirittura la puntata andata in onda la scorsa settimana ha totalizzato ben 1.864.000 spettatori pari al 24.3%. Ma qual è il segreto degli ottimi ascolti di Blanca 3? Perché la fiction con Maria Chiara Giannetta piace così tanto?

I motivi sono tanti e spulciando sul web e tra i commenti degli utenti si può stilare una lista di tutto ciò che è piaciuto della serie di Rai1 unite alle poche cose che non hanno convinto. Innanzitutto Blanca 3 ha segnato una vera e propria rottura con le due stagioni precedenti ed ha mostrato la protagonista Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) in maniera totalmente diversa e inedita rispetto a come il pubblico era abituata a conoscerla. Nuovo look e nuove situazioni ma soprattutto ha mostrato una parte di se più fragile ed emotiva rispetto alla ragazza allegra, solare e determinata delle prime stagioni. La morte del cane Linneo, suo fedele amico da anni, avvenuto nella prima puntata non solo ha fatto piangere fiumi di lacrime ai telespettatori ma soprattutto ha cambiato la protagonista, che è rimasta triste e scossa per tutta la stagione.



Blanca 3, cos’è successo nella terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta: top e flop

La terza stagione di Blanca, inoltre, ha visto la protagonista non solo fare i conti con il dolore della morte dell’amato cane, per anni compagno di vita ed i suoi occhi ma ha anche risvegliato in lei vecchi traumi e nuove difficoltà e l’arrivo di un nuovo amico a quattro zampe, a cui non riesce neanche a dare un nome e che chiama Cane 3 proprio per sottolineare il distacco, rende ancora di più la fragilità di Blanca nel corso di tutte le puntate. Un plauso va ovviamente soprattutto all’attrice Maria Chiara Giannetta che è stata capace di interpretare e rendere credibile il suo personaggio sia nella versione più tosta e determinata delle prime stagioni che in quella più fragile e vulnerabile dell’ultima. Ed a proposito di attori altro livello di forza di Blanca 3 è stato sicuramente l’ingresso di due nuovi personaggi. All’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) ed al commissario Bagicalupo (Enzo Paci) si sono uniti il contractor Domenico Falena ( Domenico Diele) ed il suo capo Eva Faraldi (Matilde Gioli) che hanno dato una nuova scossa alle trame.

Insomma, tutti questi sono sicuramente i punti di forza di Blanca 3, i top della terza stagione ma non mancano anche ‘i flop’ ovvero un qualcosa che, anche a detto degli utenti non ha funzionato. Innanzitutto nel tormentato e burrascoso groviglio sentimentale tra Blanca e Liguori si è unito un terzo incomodo, l’ambiguo e losco Domenico Falena a conferma di quello che è ormai un leitmotiv di tutte le fiction Rai. Il marchio di fabbrica della Lux Video sono i triangoli amorosi e almeno in Blanca potevamo risparmiarcelo. Va anche detto, però, che tale espediente ha regalato il colpo di scena più inaspettato e scioccante già alla fine della prima puntata: Blanca Ferrando incinta! E non dell’amore storico Liguori, come poteva essere prevedibile, ma dell’avventura di una notte Falena. E se a ciò si aggiunge che si è osato molto nella scrittura discostandosi ancora di più dai temi della commedia a favore di quelli più tesi e drammatici per affrontare temi forti e introspettivi ecco spiegato perché Blanca 3 ha convinto il pubblico che l’ha premiata negli ascolti.

