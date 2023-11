Blanca 3 si farà, anticipazioni Alessandro Arlanch/ “Trame sorprendenti. Perché Nanni è stata fatto morire”

Blanca 3 si farà, lo sceneggiatore Alessandro Arlanch: “Trame sorprendenti e umanamente ricche”

L’ultima puntata di Blanca 2 è andata in onda ieri sera ma già i tanti fan della serie di Rai1 si chiedono se le vicende di Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta) e Michele Liguori (Giuseppe Zeno) avranno un seguito. Dopo le mezze conferme dei giorni scorsi del regista della serie Jan Michelini a Tv Sorrisi e Canzoni adesso a spezzare via ogni dubbio ci ha pensato lo sceneggiatore Alessandro Arlanch che in un’intervista rilasciata a FanPage ha dichiarato ufficialmente che Blanca avrà una terza stagione.

Blanca 3 si farà e Alessandro Arlanch, tra gli sceneggiatori della serie, in una lunga intervista concessa a Fanpage ha fornito anche le prime anticipazioni sulla trama prossima stagione di Blanca: “Ci sono alcune ipotesi ma non posso sbilanciarmi troppo. Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione.” Ovviamente è ancora tutto in divenire e quindi lo sceneggiatore non ha potuto sbilanciarsi troppo sulla trama di Blanca 3 ma già si è al lavoro. La scrittura della sceneggiatura della serie partirà a breve mentre le riprese dovrebbero iniziare a fine 2024. La messa in onda delle nuove puntate di Blanca, invece, è prevista per l’autunno 2025 quando ritroveremo Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno nei panni dei protagonisti.

Blanca, “La morte di Nanni era l’uscita di scena più degna”: parla lo sceneggiatore Alessandro Arlanch

Blanca 3 si farà e nelle trame della prossima stagione continueranno ad essere protagonisti Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta) e Michele Liguori (Giuseppe Zeno). Non ci sarà invece l’oscuro e ambiguo Sebastiano Russo detto Nanni, impersonato da Pierpaolo Spollon. Tale personaggio, infatti, con un colpo di scena inaspettato è morto nella penultima puntata di Blanca. L’uscita di scena di un personaggio controverso ma molto importante nella trama ha creato un po’ di malumori sui social. Intervistato da Fanpage.it, quindi, Alessandro Arlanch ha spiegato perché Nanni è stato fatto morire.

In Blanca 3 Sebastiano Russo (Nanni), salvo colpi di scena, non ci sarà. Il personaggi interpretato da Pierpaolo Spollon, infatti, è morto nel tentativo di salvare Blanca. Lo sceneggiatore Alessandro Arlanch ha confessato che la morte di Nanni era necessaria ai fini della trama della serie. Un personaggio così controverso e complicato che aveva tentato di uccidere Blanca nella prima puntata aveva bisogno di uscita di scena memorabile: “Quando un personaggio ha avuto vicende così estreme e profonde, chiede un compimento più definitivo. Un normale congedo da Sebastiano, un semplice andarsene in un’altra città, sarebbe stato meno emozionante e meno significativo.”











