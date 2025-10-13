Blanca 3, storia vera di Linneo: perché il cane fictio Rai si chiama così? Autrice svela un retroscena: "Ecco chi era davvero"

Blanca 3, la storia vera di Linneo parla l’autrice della fiction di Rai 1: “È esistito davvero”

Sta andando in onda una nuova puntata di Blanca 3 la fiction di Rai1 con protagonista Maria Chiara Giannetta che quest’anno è stata contraddistinta da clamorose novità come l’arrivo di nuovi personaggi e un tragico taglio con il passato per la protagonista che è rimasta orfana della sua amata cucciola a quattro zampe. La morte di Linneo in Blanca 3, infatti, ha commosso ed emozionato tutti e mentre nei giorni scorsi è emerso perché è stato necessario questo cambio narrativo adesso in un’intervista concessa a Fanpage.it l’autrice dei romanzi da cui è tratto il film ha rivelato la vera storia di Linneo il cane di Blanca 3.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 20 ottobre 2025/ Reyyan muore? Scoperta choc per Azra

Linneo il cane di Blanca 3 è esistito realmente e la sua storia incredibile l’ha rivelata l’autrice Patrizia Rinaldi: “Linneo, nella realtà, era inizialmente il cane di mia sorella Gabriella. L’avevamo adottato da cucciolo in occasione della sua seconda laurea. Era un Pastore Tedesco, ma poi si è affezionato moltissimo a me e abbiamo vissuto insieme per tutta la vita, quasi tredici anni. Avevo appena finito l’università, avevo circa 24 o 25 anni. Sono rimasta legatissima a lui e più tardi ha ispirato il personaggio dei miei romanzi.”



Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 20 ottobre 2025/ Blanca vittima di una terribile aggressione

Perché Linneo di Blanca 3 si chiama così? Retroscena di Patrizia Rinaldi

Durante l’intervista la scrittrice Patrizia Rinaldi ha rivelato altri retroscena sul cane Linneo di Blanca a cominciare da un ricordo in particolare che conserva di lui: “Quando ero molto triste o piangevo, cercava sempre di coinvolgermi in qualche gioco o di spingermi a uscire con lui. Quando non ci riusciva, semplicemente si metteva accanto a me e restava lì, finché la tristezza non passava. Sono passati tanti anni ormai, ma non lo dimenticherò mai.”

E per finire ha rivelato un altro curioso aneddoto: perché Linneo di Blanca 3 si chiama così: “Mia sorella si è laureata in Scienze Biologiche, dove il naturalista svedese Linneo – che ha inventato la nomenclatura binomiale degli esseri viventi in latino – è una figura naturalmente molto importante.”

Blanca incinta: chi è il padre Michele Liguori o Domenico Falena? Anticipazioni/ Spoiler attori Zeno e Diele