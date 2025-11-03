Blanca 4 si farà? Anticipazioni quarta stagione: scoppia caos, Ammirati: "In cantiere", sceneggiatore Ruggeri: "Decisione spetta a Giannetta"

Blanca 4 si farà! Anticipazioni quarta stagione: direttrice di Rai fiction Ammirati annuncia la 4a stagione: “È in cantiere”

Blanca 4 si farà! A pochi istanti dall’inizio dell’ultima puntata di stagione la direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati ha rotto il silenzio e annunciato che ci sarà la quarta stagione della fiction di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta. La Ammirati, raggiunta da Davide Maggio ha annunciato senza ombra di dubbi: “Blanca 4 è prevista e ci stiamo lavorando. Diciamo che, come tutta la lunga serialità, ha i suoi tempi. W Blanca!!!” Non è chiaro quanto occorrerà aspettare prima di vedere Blanca Ferrando, l’ispettore Michele Liguori, Bagicalupo, Falena e tutti gli altri ritornare in onda ma quel che è certo è che Blanca 4 si farà!

E del resto non era neanche difficile ipotizzarlo visto gli ottimi ascolti e soprattutto i possibili sviluppi della trama. Stanno già trapelando, infatti, le prime anticipazioni Blanca 4. Nella nuova stagione ritroveremo la protagonista alle prese con la maternità e con uno sguardo diverso sulla vita, al suo fianco ci sarà nuovamente l’ispettore Liguori e dunque sarà interessante scoprire come si evolverà il loro rapporto e soprattutto non mancheranno i casi di puntata, gli affascinanti casi di cronaca che terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Quando andrà in onda Blanca 4? È ancora presto per dirlo ma quasi certamente non prima del 2027.

Anticipazioni Blanca 4: possibile trama quarta stagione, sceneggiatore Ruggeri frena “Parola spetta a Maria Chiara Giannetta”

La parole della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, tuttavia, sorprendono in positivo soprattutto se messe in relazione con quelle delle attrice. In una recente intervista a Ciak Generation, infatti, Maria Chiara Giannetta aveva mostrato non pochi dubbi e perplessità su Blanca 4: “Credo che bisogna dare sempre dignità ai personaggi, alle storie. Non siamo in un reality show, non ci interessa vedere un documentario, non ci interessa andare morbosamente a vedere come fanno, cosa fanno tutti i giorni nella loro vita. Non lo so, ci devo pensare se questo personaggio ha ancora qualcosa da dire.”



E che la decisione spetti a Maria Chiara Giannetta lo ha rivelato anche lo sceneggiatore Mario Ruggeri in un’intervista concessa a Fanpage.it: “Vedremo. Bisogna capire chi c’è e chi non c’è, chi vuole farlo e chi non vuole farlo. Quali sono gli ingredienti. Secondo me il personaggio è bello, le potenzialità del racconto sono tantissime. Ci sono storie e conflitti. Come tutte le volte, vedremo chi ha voglia di continuare o meno.” Per lo sceneggiatore il personaggio di Blanca Ferrando ha ancora tanto da dire, dalla maternità a come conciliare un figlio con il suo lavoro ma è ancora tutto in fieri.